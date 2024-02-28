Експерт пояснив, чому Меган Маркл відмовилася зустрічатися з Дональдом Трампом

На думку експерта Майкла Коула, Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що відчуває негативні почуття до принца Гаррі та Меган Маркл. Герцогиня Сассекська, своєю чергою, не є великою прихильницею колишнього президента США.

Королівський експерт Майкл Коул повідомив, що Меган Маркл під час її перебування в королівській сім'ї "не бажала зустрічатися" з 45-м президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Мirror.

Коли Дональд Трамп приїжджав до Лондона з офіційним візитом, герцогиня Сассекська Меган Маркл відмовилася з ним зустрітися. Крім цього, на президентських виборах у США 2020 року вона голосувала за Джо Байдена. Майкл вважає, що рішення Меган проголосувати проти Трампа було ухвалено після того, як він висловив свою думку про те, наскільки "нешанобливо" Сассекси ставилися до королівської сім'ї.

Але це не єдина причина, вважає Коул. У бесіді з журналістами він сказав: "У цьому є політичний елемент". Експерт припустив, що в Меган є "власні політичні амбіції". На його думку, її політичні мрії можуть бути "на рівні штату Каліфорнія або, можливо, навіть на національному рівні".

Коментарі королівського експерта прозвучали після того, як Трамп натякнув, що може депортувати принца Гаррі, якщо його буде переобрано. "Я б не став його захищати. Він зрадив королеву. Це непробачно. Таким було б рішення, якби це залежало від мене", — сказав колишній президент США. Трамп також повідомив, що, на його думку, королівська сім'я була "надто милостива" до Гаррі після виходу документального серіалу на Netflix і його дебютних мемуарів "Спейр".

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що принц Гаррі та Меган можуть бути змушені переїхати до Канади. Це станеться, якщо принцу Гаррі буде відмовлено в американській візі.