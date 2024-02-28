Два яскраві образи Емілі Ратаковскі в Парижі (фото)

Знаменитість обрала темне відверте вбрання, яке підкреслило її красиву фігуру. При цьому зірка подіумів мала дуже елегантний вигляд.

Американська модель і акторка Емілі Ратаковскі на Тижні моди в Парижі продемонструвала два яскраві образи, повідомляє Daily Mail.

27 лютого 32-річна модель продемонструвала свою струнку фігуру і шикарне декольте в чорній сукні довжиною до колін з дуже глибоким вирізом і зухвалим розрізом по центру. Свій образ вона доповнила високими чобітьми з відкритим носком. Її вбрання привертало увагу оточуючих до підтягнутих ніг.

Фото: Getty Images

Авторка збірки есеїв "Моє тіло" елегантний образ підкреслила простим блискучим чорним клатчем. Вона розпустила блискуче волосся, зробивши рівний проділ по середині.

Фото: Getty Images

Сьогодні, 28 лютого, Емілі одягла нове елегантне вбрання, яке ефектно підкреслило її струнку фігуру. Модель одягла чорний шкіряний топ на одне плече і довгу завужену спідницю з невеликою кишенею. На правій руці була довга чорна рукавичка.

Фото: Getty Images

Образ Ратаковскі доповнила сонцезахисними окулярами і маленькою сумочкою. На ногах були чоботи на підборах. Волосся Емілі було розпущене.

Фото: Getty Images

Відомо, що знаменитість повернулася до акторської майстерності і веде переговори про зйомки у фільмі "Занадто багато". Вона виконає роль колишньої дівчини Фелікса Вілла Шарпа, яка вступила в нові стосунки з американською емігранткою Джесікою, яку грає Меган Сталтер. Зйомки відбуватимуться в Нью-Йорку і Лондоні.

Що відомо про кар'єру Емілі Ратаковскі

У 14 років Емілі Ратаковскі підписала контракт із модельним агентством Ford Models. Поєднувала навчання в школі з роботою моделі. Після школи вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де провчилася рік, вивчаючи образотворче мистецтво, після чого вирішила повністю присвятити себе модельній кар'єрі.

Працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, але стала відомою як модель після зйомки кількох фотосесій з фотографом Тоні Дюраном. Емілі знімалася в серіалі "АйКарлі", де виконувала роль Таші. Знялася у двох музичних кліпах: "Blurred Lines" Робіна Тіка і "Love Somebody" групи Maroon 5. Зйомка топлес у "Blurred Lines" принесла їй широку популярність. YouTube спочатку заблокував відверту версію кліпу, але пізніше повернув її.

У листопаді 2021 року випустила збірку есеїв "Моє тіло", у якій розповідає про становлення своєї кар'єри. У книзі порушуються актуальні проблеми сімейних стосунків і сексизму.

Нагадаємо, 20 лютого Емілі Ратаковскі продемонструвала стильну куртку на весну 2024 року. Зірка подіумів показала, як звичайний образ зробити цікавим і стильним. Вона поєднала бомбер зі спідницею.