Елтона Джона помітили на вечері зі своїм чоловіком Девідом Фернішем (фото)

Відомий співак Елтон Джон був помічений у Лондоні. Член його команди допомагав спуститися співаку сходами ресторану після вечері з його партнером Девідом Фернішем у приватному клубі.

Сер Елтон Джон, схоже, ледве пересувався, коли 27 лютого ввечері залишав приватний клуб Oswald's у Лондоні. Британський співак повечеряв зі своїм чоловіком Девідом Фернішем, повідомляє Еxpress.

Член команди допоміг 76-річному музиканту спуститися сходами ресторану, потім він сів у свій червоний "Бентлі" і повернувся додому.

Журналісти помітили, що на взутті знаменитості був балансир Evenup, який, як правило, використовується "після травми або операції на стопі для усунення різниці в довжині ніг, викликаної використанням ходунків".

Зірка була одягнена в пильно-рожевий костюм і білу сорочку, яку він поєднував з білими кросівками. Його піджак був прикрашений приголомшливою вишитою трояндою над лівою кишенею. До свого образу музикант підібрав затемнені круглі сонцезахисні окуляри, а з прикрас на ньому були великий хрестик і сережка в тон. Раніше зірку помітили з тростиною, коли він відвідав похорон Дерека Дрейпера.

Що відомо про особисте життя Елтона Джона

Сер Елтон Геркулес Джон (при народженні йому було дано ім'я Реджиналд Кеннет Дуайт) — британський співак, піаніст і композитор. Народився 25 березня 1947 року у Великій Британії.

Наприкінці 1960-х Джон був заручений зі своєю першою коханкою, секретаркою Ліндою Вудроу. У 1976 році він заявив про свою бісексуальність. 14 лютого 1984 року він одружився з жінкою-звукоінженером Ренатою Блауел. Чотири роки потому вони розлучилися. Трохи пізніше він заявив про те, що є скоріше гомосексуалом, ніж бісексуалом. У 1993 році він зустрів свого майбутнього цивільного партнера Девіда Ферніша, який допоміг йому позбутися алкоголізму і наркотичної залежності. 21 грудня 2005 року Джон і Ферніш уклали шлюбний договір.

Елтон Джон із чоловіком Девідом Фернішем Фото: instagram.com/eltonjohn

На весільну церемонію до Віндзора, де до цього вінчалися принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, були запрошені тільки найближчі друзі та родичі. У 2009 році пара намагалася усиновити ВІЛ-позитивного хлопчика з українського інтернату. 5 грудня 2010 року Елтон і Девід нарешті стали батьками — від сурогатної матері з Каліфорнії народився їхній син, якому дали ім'я Захарій Джексон Левон Ферніш-Джон. 11 січня 2013 року на світ з'явився другий син — Елайджа Джозеф Даніель Ферніш-Джон. 21 грудня 2014 року Елтон Джон і Девід Ферніш одружилися і зіграли весілля.

Раніше, 10 серпня повідомлялося, що Елтон Джон проводить час на яхті з чоловіком і двома синами. Сім'я важлива для Елтона, який раніше називав своїх синів "найбільшою справою" в житті його і чоловіка Девіда.