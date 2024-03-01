Зворушливі деталі Кларенс-хауса: які фото виставили королева Камілла і король Чарльз

Королева Камілла зустрічалася з першою леді України. А журналісти помітили цікаві деталі в обстановці Кларенс-хауса.

Король Чарльз і королева Камілла люблять Кларенс-хаус. І обставляють свою резиденцію з любов'ю. Коли королева Камілла зустрічалася з дружиною Володимира Зеленського, то журналісти помітили цікаві деталі в обстановці: сімейні фото. Про це пише Daily Mail.

Перша леді України Олена Зеленська поділилася кадрами з Кларенс-хауса в соцмережах. Поки перша леді та королева Камілла розмовляли, журналісти помітили кілька цікавих деталей в обстановці.

Зустріч Олени Зеленської з королевою Каміллою Фото: Офіс президента

У Кларенс-Гаусі у короля Чарльза виставлені деякі з його улюблених сімейних фотографій, зокрема знімки з дружиною Каміллою, покійною матір'ю і 10-річним онуком Джорджем.

Сцени з королівської резиденції, зафіксовані на відео першою леді України Оленою Зеленською, яка була там, щоб зустрітися з 76-річною королевою Каміллою, дають глибоке уявлення про улюблені спогади пари.

Зустріч Олени Зеленської з королевою Каміллою

На одній полиці, заставленій книжками, серед яких був путівник "100 найкрасивіших фортепіанних соло всіх часів", стояла зворушлива данина поваги королеві Єлизаветі II з фотографією з її 90-річчя 2016 року.

На портреті 75-річний Чарльз стоїть поруч зі своєю матір'ю, яка сидить і посміхається в камеру в елегантній синій сукні.

Сімейні фото в Кларенс-хаусі Фото: Офіс президента

На іншій фотографії в рамці зображений Чарльз із дружиною Каміллою 2018 року. Це знімок, імовірно, зроблений з тієї самої фотосесії, з якої того ж року була зроблена їхня різдвяна листівка.

На іншому милому знімку гордий дідусь Чарльз тримає на руках новонародженого принца Джорджа — сина принца і принцеси Уельських — 2013 року.

Також на столі є знімок молодого принца Гаррі двадцяти з невеликим років і ще один, на якому він зображений у підлітковому віці.

На іншому знімку можна побачити королеву Єлизавету II за приготуванням різдвяного пудингу з трьома своїми спадкоємцями — Чарльзом, Вільямом і Джорджем.

На іншому зображенні 2005 року видно, як щасливі Чарльз і Камілла виходять з каплиці Святого Георгія після церковного благословення їхнього шлюбу.

Сімейні фото в Кларенс-хаусі Фото: Офіс президента

А на честь своєї улюбленої бабусі король 1997 року також встановив портрет королеви-матері.

Детальне знайомство з Кларенс-Гаусом відбулося після зустрічі Олени Зеленської з королевою Каміллою в королівській резиденції, всього за кілька днів після другої річниці російського вторгнення в Україну.

З початку війни король здійснив безліч заходів у Великій Британії, пов'язаних з Україною, зокрема відвідав полігон для підготовки новобранців у Вілтширі.

Він кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема під час його візиту до Великої Британії в лютому минулого року.

У жовтні 2023 року стало відомо про те, що король Карл III і королева-консорт Камілла не хочуть жити в Букінгемському палаці. На думку монарха, офіційна резиденція британських королів не відповідає сучасним викликам.

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