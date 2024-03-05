Дастін Гоффман із дружиною та онуками відвідав прем'єру "Кунг-фу Панда 4" (фото)

Пара ніжно тримала своїх онуків за руки. Дастін і Лайза у шлюбі вже 43 роки, у них четверо дітей.

Лауреат премії "Оскар", актор Дастін Гоффман прийшов на прем'єру комедійного фільму "Кунг-фу Панда 4" зі своєю дружиною Лайзою Гоффман і двома онуками. Вони мило позували фотографам, повідомляє Рage Six.

86-річний Дастін для сімейного виходу обрав простий образ. Він був одягнений у темно-сині штани, чорне поло і синій піджак. На ногах були зручні білі кросівки на товстій підошві.

Актор Дастін Гоффман на прем'єрі "Кунг-фу Панда 4" Фото: Getty Images

Його дружина, адвокат, 69-річна Лайза (до шлюбу Готтсеген — ред.) також вибрала зручний одяг. На ній був темно-синій костюм, який вона поєднувала з білою сорочкою і білими кедами. Пара ніжно тримала своїх онуків за руки, поки вони разом позували для фотографій.

Дастін Гоффман з онуками та дружиною Фото: Getty Images

Відомо, що Дастін і Лайза одружилися в жовтні 1980 року, у них четверо дітей: Джейк, 42 роки, Ребекка, 40 років, Макс, 39 років, і Олександра, 36 років.

У актора також є доньки Дженна, 53 роки, і Каріна, 58 років, від колишньої дружини Енн Бірн, з якою Гоффман був одружений з 1969 по 1980 рік.

Незважаючи на свій багаторічний шлюб із Лізою, Дастін зізнався 2011 року, що вважає і шлюб, і сім'ю "неприродними". Він також виступав за шлюби за розрахунком.

"Я думаю, що шлюби за розрахунком мають великий сенс, тому що ви не перебуваєте під тиском закоханості. Це простий контракт. Вам не обов'язково подобатися одне одному, і тоді що б не сталося, трапляється. Немає нічого поганого в залицянні або романтичних стосунках, просто вони не повинні переходити в договірну фазу, тобто в шлюб", — пояснив Хоффман.

Раніше повідомлялося, що Дастін Гоффман врятував життя молодому англійцю. Знаменитий актор Дастін Гоффман допоміг врятувати життя молодого чоловіка, у якого під час пробіжки в лондонському Гайд-парку зупинилося серце.