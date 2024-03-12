Меню, подарунки, секрети та особливі гості: що залишилося за лаштунками "Оскара 2024"

Парадний бік "Оскара" відомий усім. Але те, що відбувається за лаштунками і після офіційної церемонії — куди цікавіше.

Від церемонії "Оскар" зазвичай очікують сенсацій, красивої червоної доріжки і навіть скандалів. Але цього року церемонія була досить передбачуваною. Головною подією стала перемога українського режисера Мстислава Чернова. Найбільше "Оскарів" забрав Крістофер Нолан і його картина "Оппенгеймер", а найяскравішим номером став виступ Раяна Гослінга з його піснею з фільму "Барбі". Але тепер журналісти розповідають найцікавіше про закулісся "Оскара": про те, де насправді була Єва Мендес під час тріумфу Гослінга, що сталося на вечірці Vanity Fair і що гості отримали в подарункових пакетах. Про це пише Daily Mail.

Після випробувань Covid і тривалих страйків акторів і сценаристів, а також завдяки касовому феномену "Барбенгеймера", що дав змогу світу знову закохатися в кіно, селебріті були готові веселитися.

Червона доріжка "Оскара 2024"

Їжі було з'їдено небагато — один оглядач каже, що це був рік, коли Оземпік (популярний засіб для схуднення — ред.) переміг голод.

Співачка Кайлі Міноуг, яка відвідала легендарну щорічну вечірку-афтерпаті Vanity Fair, розповіла, що "відчуває загальний блиск".

"Сьогодні для мене це не робота, це веселощі. Мовляв, що мені робити на "Оскарі"? Нічого! Але я з нетерпінням чекаю можливості зустрітися з друзями", — зізналася співачка.

На афтерпаті селебріті поводилися більш вільно, а багато дам навіть змінили вбрання. До того ж багато акторів проігнорували сам "Оскар", вирушивши відразу на вечірки, яких було кілька: навіть Елтон Джон організував традиційний прийом.

Памела Андерсон на афтерпаті Фото: Getty Images

Так, зірка "Солтберна" Баррі Кеоган, Ленні Кравіц, Лорен Санчес, Джефф Безос, Кім Кардаш'ян, Софія Вергара, Кріс Дженнер і Демі Ловато одразу поїхали веселитися на вечірці Оскара Vanity Fair.

Як завжди, за самою церемонією нагородження відбулося безліч вечірок, які змагалися за залучення зірок: кіностудія Universal виступила проти офіційного Губернаторського балу (який проводили в будівлі, де проходила сама церемонія), а захід Джей-Зі змагався із заходом Мадонни. Найбільшою подією, звичайно, була вечірка Vanity Fair.

Поза церемонією також відбувалося кілька подій: пропалестинські та проізраїльські протестувальники билися на доглянутих галявинах перед вечіркою. Деяких протестувальників облила перцевим балончиком і розігнала поліція: було проведено щонайменше один арешт.

Початок трансляції "Оскара" також було затримано через протести: останні гості зайняли свої місця тільки о 16.06, через шість хвилин після запланованого початку шоу. Кілька доріг навколо театру "Долбі" було перекрито, а лімузини зі знаменитостями застрягли у величезному заторі.

Серед тих, хто запізнився останніми, були Мартін Скорсезе, Марго Роббі та Раян Гослінг.

Марго Роббі та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Номінантка на найкращу жіночу роль Кері Малліган, яка мала приголомшливий вигляд у зшитій на замовлення сукні Balenciaga, з'явилася ще пізніше. Малліган пропустила вступний монолог, а також спостерігала за Да'Вайн Джой Рендольф, яка отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану поза залом.

Кері Малліган на червоній доріжці Фото: Getty Images

Багатьох фанатів цікавило, де була Єва Мендес, поки її бойфренд Раян Гослінг блискуче виступав на сцені.

Виступ Раяна Гослінга

Пара ніколи не з'являється на червоній доріжці. Виявилося, що вона була в гримерці.

Також фанатів цікавило, що було в подарункових пакетах, приготованих для вечірки Vanity Fair. Зіркам вручали все необхідне для догляду за шкірою, включно з сироваткою для обличчя, очищувальним засобом для шкіри та кремом для очей.

Вечірка Мадонни пройшла в будинку менеджера Гая Осірі на підтримку її благодійної організації Raising Malawi. І там, серед іншого, гостям дарували фірмові кепки. Пригощали куркою масала і хлібом наан, але інсайдери зазначили, що їжа залишилася недоторканою.

Мадонна на вечірці

Публіцисти Академії вчора ввечері наполягали на тому, що виступ Аль Пачіно, коли він вручав приз за "найкращий фільм", сипровізував, коли назвав переможця, ще не відкривши конверт.

Аль Пачіно на "Оскарі 2024" Фото: Getty Images

83-річний Пачіно сказав: "Було номіновано десять чудових фільмів, але тільки один отримає нагороду за найкращий фільм — і для цього мені доведеться піти на компроміс. І я буду. Ось воно. І мої очі бачать "Оппенгеймера"? Так".

Принаймні, "Оппенгеймер" став справжнім переможцем: ця мить увінчала велику ніч для фільму, який отримав сім нагород.

Кілліан Мерфі та Мстислав Чернов Фото: Getty Images

Це був кар'єрний тріумф британсько-американського режисера Крістофера Нолана, його дружини-продюсера Емми Томас і, звісно, Кілліана Мерфі.

На Губернаторському балу, де переможці вигравіюють свої імена на "Оскарах", гостей пригощав знаменитий шеф-кухар Вольфганг Пак, який, серед іншого, приготував шоколадки у формі статуеток.

Спілберга бачили, як він залишав бал у масці — єдиний раз за весь час заходу.

Актриса Емма Стоун — несподівано отримавши нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль" за роль у фільмі "Бідні нещасні", на Балу провела лише кілька хвилин, поки її статуетку прикрашали гравіюванням.

Емма Стоун і компанія Фото: Getty Images

Вечірка Universal була великою, а атмосфера надзвичайно енергійною. Роберт Дауні-молодший, який отримав перший "Оскар" за свою довгу кар'єру за роль контр-адмірала Льюїса Штрауса в "Оппенгеймері", поїхав саме туди.

На вечірці Vanity Fair були таці з гамбургерами In-n-Out, піцою, фотобудка і пакети зі смаколиками, в які входили тапочки і халати для тих, хто готовий відпочити. Скорсезе ходив з келихом шампанського, Ліндсі Лохан розмовляла зі своєю колишньою партнеркою по вечірці Періс Гілтон. Співочі зірки, зокрема Ашер і Ленні Кравіц, спілкувалися з модельєром Томом Фордом.

Періс Гілтон на вечірці

Марго Роббі, карколомна у вінтажному корсеті Mugler 1996 року, приєдналася до легенд акторської майстерності, таких як Майкл Дуглас, Шерон Стоун і Ніколас Кейдж.

Збір коштів для Фонду боротьби зі СНІДом Елтона Джона привернув увагу Ліз Герлі та її сина Даміана, а також Джулію Фокс, колишню дівчину Каньє Веста, в дивовижному "голому" вбранні.

І "оскарівські" гуляки в підсумку вже під ранок відпочивали на вечірці Джей-Зі та Бейонсе в Chateau Marmont. Повідомляється, що Леонардо Ді Капріо, який не був присутній на церемонії вручення "Оскара", був помічений на вході.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найгірші вбрання червоної доріжки "Оскара". А також про найшикарніші вбрання афтерпаті. Так, Лорен Безос з'явилася в ефектній червоній сукні від українського бренду і розкішних діамантових прикрасах.