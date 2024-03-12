Викиньте ці речі з гардероба: стиліст розповіла, який одяг старить жінок

Кожна жінка мріє виглядати молодше ніж є насправді за цифрою у її паспорті. Саме тому ми прагнемо знайти ідеальний одяг, який зробить наш привабливіше та молодіше.

Але є такі речі, які у будь-якому віці можуть додати жінці зайвих років. Які саме речі краще не купувати у свій гардероб розповіла персональний стиліст Яна Щебельска.

Великі квітчасті сукні

Квітчасті сукні можуть бути елегантними і стильними, а також додавати жінці жіночності та чарівності. Однак, в багатьох випадках неправильно підібраний фасон, колір та дизайн візуально можуть додати жінці віку.

"Зазвичай, це великі квіти на темному фоні. Коли ви їх вдягаєте, то йде суцільна сукня, вас ми не бачимо за нею. Краще обирайте однотонні варіанти суконь. Тоді сукня буде прикрашати тільки вас",- переконана стиліст.

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Взуття з відголосками ретро

Ретро взуття з відголосками минулих епох може додати жінці шарму і стилю. Це може бути, наприклад, взуття з дизайном 60-х, 70-х або навіть 80-х років. Таке взуття може мати характерні елементи того часу, які надають йому унікальності і привабливості.

Однак, в деяких випадках, наприклад, неправильно поєднаний образ, цей варіант додасть тільки віку. Крім цього, взуття з округлим носком у ретро стилі може зробити з вас бабусю. З взуттям у ретро стилі варто бути обережним. Якщо ви хочете стилізувати його з сучасними варіантами одягу, то скоріше за все ви ризикуєте виглядати старіше свого віку.

Сумки

Сумка одна з найважливіших деталей в жіночому гардеробі. Саме тому також варто бути дуже обережним у підборі цього аксесуару. Деякі моделі, наприклад, сумки з деревʼяними ручками, кольорові сумки, або великі сумки-портфелі з 80-х здатні візуально додати жінці кілька зайвих років. За словами Яни Щебельської, краще обирати лаконічні, базові моделі.

Капрі

Штани-капрі — тренд, який повертається і вже у 2024 році знову буде актуальним. Капрі штани були популярні у 1950-60-х роках і знову стають модними. Однак, на думку стиліста цей варіант одягу старить жінок.

"Нікому не треба віддавати. Треба просто утилізувати. Капрі жодну фігуру не зроблять красивою. В замін краще обрати базові брюки та джинси, або бермуди",- запевняє стиліст.

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