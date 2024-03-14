59-річний Лені Кравіц розкрив секрет свого ідеального тіла (фото)

У свої майже 60 років Ленні володіє фігурою і енергією, яка вражає і заряджає його шанувальників. Він не приховує того, як йому вдалося домогтися таких результатів.

Американський співак Ленні Кравіц, якому 26 травня виповниться 60 років, — один із тих чоловіків, що з віком стає дедалі сексуальнішим і привабливішим. Це він і продемонстрував у новій зйомці для журналу CR Men.

На знімках він демонструє свою скульптурну фігуру, свіжу шкіру і випромінює енергію, якій позаздрить багато молодих людей.

У бесіді з виданням Ленні зазначив, що зараз живе своє найкраще життя.

"Я відчуваю те місце, де я маю бути розумово, фізично і духовно, і це важке місце. Мені знадобилося все життя, щоб дійти до цієї точки. Я дійсно змушую себе стати сильнішим. Останні кілька років я тренувався досить старанно, як елітний спортсмен. Тому що зараз вся справа в довголітті. А також готую свій розум. Усе це працює разом. Слава славі", — зазначає він.

Кравіц багато років підтримує тіло за допомогою суворої веганської і переважно сирої дієти і тренується п'ять або шість днів на тиждень з давнім тренером Доддом Ромеро.

"Коротких шляхів не існує. Ти маєш прийти і зробити роботу. І я присвятив себе цьому. Я роблю все, що роблю, але все одно встаю і старанно тренуюся. Ми всі відчуваємо емоції. Ми втомлюємося. І ми хочемо виправити це, можливо, вживаючи в їжу те, що нам шкідливо: їжу, алкоголь, наркотики, те, се, що завгодно. Це навчання, коли ти відчуваєш цю порожнечу, відчуваєш цю нестачу, іди перекуси чимось духовним", — упевнений музикант.

На розвороті журналу, знятого знаменитим фотографом Марком Селігером, Ленні позує в дизайнерському одязі, який для нього підібрав особистий стиліст співака Родні Бернс.

Зірка не вперше показує публіці свою фігуру. Він повністю оголився для роботи над музичним відео, знятим Танею Муіньо, на його новий сингл "TK421", який з моменту прем'єри 12 жовтня зібрав 5,4 мільйона переглядів на YouTube.

"Мушу сказати, це була не моя ідея. Я бачив купу її відеороликів, зокрема один, який вона зробила для моєї улюбленої Розалії, "Курча Теріякі". Тому я надіслав їй трек. Вона сказала: "Ми маємо зробити те, що можете зробити тільки ви". Вона прийшла до мене додому вранці і сказала: "Роздягайся і вставай. Ми починаємо твій день". Так просто, і це спрацювало. Тому що знаєш чому? Це було весело. Я не ставився до себе серйозно", — згадує співак роботу з українським кліпмейкером.

Кліп на пісню "TK421"

Раніше Фокус писав, що Ленні Кравіц отримав свою зірку на Алеї слави в Голлівуді.