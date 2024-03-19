5 секретів королівського весілля принцеси Діани і принца Чарльза (фото)

Діана сумнівалася в рішенні вийти заміж за Чарльза, але піддалася вмовлянням батька. На весіллі була присутня давня любов короля Камілла.

Покійна принцеса Діана і принц Чарльз, який став королем Чарльзом III у вересні 2022 року, одружилися 29 липня 1981 року в соборі Святого Павла в Лондоні. Згідно з королівською біографією Інгрід Сьюард 2023 року "Моя мати і я", можливо, саме батько Діани, Ерл Спенсер, наполіг не скасовувати весілля, хоча Діана сумнівалася у своєму рішенні одружитися з королівським сином, повідомляє Рeople.

Шлюб виявився невдалим і після 15 років пара офіційно розлучилася 1996 року. Королівські біографи розповіли кілька секретів, які сталися на королівському весіллі.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Фото: Getty Images

Сукню Діани довелося перешити

Дизайнерка Елізабет Емануель згадує, що за кілька тижнів до весілля з тодішнім принцом Чарльзом молода наречена змінилася, втративши вагу, яку вона мала, коли вперше прийшла на примірку.

"Більшість наречених справді худнуть. Тому ми не особливо хвилювалися, коли це сталося. У підсумку її талія становила 23 дюйми (58,43 см — ред.)", — розповіла Елізабет журналістам.

Через роки Діана публічно розповіла про своє різке схуднення під час весілля в книжці Ендрю Мортона "Діана: її правдива історія — її власні слова": "Булімія почалася через тиждень після того, як ми заручилися (і на її подолання пішло майже десять років). Мій чоловік принц Чарльз поклав мені руку на талію і сказав: "О, ми тут трохи пухкі, чи не так?" І це подіяло на мене, мабуть, згадалася історія з Каміллою.

Я не любила себе. Мені було соромно, що я не змогла витримати такий тиск. У мене була булімія протягом кількох років, і це виявилося таємною хворобою. Це було дуже руйнівно. Це був мій механізм втечі".

Пролиті парфуми на свою весільну сукню

Діана пішла до вівтаря собору Святого Павла, нанісши один зі своїх улюблених ароматів: Quelques Fleurs. Її візажист, Барбара Дейлі, розповіла, що юна принцеса, якій тоді було 20 років, випадково пролила парфуми на свою знамениту сукню. Діана намагалася закрити місце, куди пролилися парфуми, коли йшла до вівтаря.

Джон Спенсер веде свою дочку Діану до вівтаря Фото: Getty Images

У Діани було два весільні букети

Флорист Девід Лонгман, згадуючи королівське весілля Діани і Чарльза, розповів, що після того, як королева Єлизавета загубила квіти під час власного весілля, вона започаткувала традицію складання двох однакових букетів, щоб запобігти подібній невдачі.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Фото: Getty Images

"Ми зробили два букети. Перший потрібно було доставити за 8 годин у Букінгемський палац. У нас був поліцейський мотоцикліст, який проводжав нас через усе місто до палацу. Потім ми повернулися, а на той час флористи закінчували оформляти другий букет, і ми знову поїхали назад до палацу", — розповів Лонгман.

Помилка Діани перед вівтарем

Нерви взяли гору над Діаною, поки вона виголосила свої клятви перед вівтарем. Вона випадково назвала свого нареченого "Філіп Чарльз", а не "Чарльз Філіп. Його повне ім'я — принц Чарльз Філіп Філіп Артур Джордж. Якщо у людини стільки імен, будь-хто помилиться.

Сукня з таємним талісманом

Хоча на фотографіях цього не було видно, у сукню Діани був вшитий прихований талісман удачі: брелок-підкова з 18-каратного золота, всипаний білими діамантами. У якому саме місці на сукні був талісман невідомо.

"Сукня стала втіленням її фантазій про принцесу. Вона наполегливо зажадала пишних рукавів і струмливого шовку, двадцятип'ятифутового шлейфу з тафти, звуженої талії та старовинного мережива, розшитого перлами і блискітками", — поділилася біограф Тіна Браун.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Потрібно зазначити, незважаючи на історію побачень Чарльза і Камілли, теперішня королева все ж увійшла до списку гостей на весіллі, ймовірно, через роль її чоловіка Ендрю Паркера Боулза в ролі командира кінної полки самотньої кавалерії.

Нагадаємо, 16 березня Фокус писав про те, ким були батьки принцеси Діани. Батьки розлучилися, коли Діані було 6 років. Її мати закохалася в іншого чоловіка, опіку над дітьми отримав батько.