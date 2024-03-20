Знижують холестерин та уповільнюють старіння: 3 причини їсти насіння чіа

Насіння чіа — один із стародавніх продуктів, справжнє джерело ненасичених жирних кислот омега-3, які корисні для краси та здоров'я.

Сьогодні вибір продуктів настільки широкий і різноманітний, що людина може складати свій раціон на основі поживних властивостей та користі продуктів. Серед найкорисніших продуктів, які рекомендують дієтологи, — насіння льону, конопель, гарбузове насіння, гречка, кунжут, амарант. Список можна було б продовжувати, але є особливий суперпродукт — насіння чіа. Дієтолог пояснює, чому воно обов'язково має бути у вашому раціоні. Про це пише Vogue Italia.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Чіа — однорічна трав'яниста рослина, яка належить до того ж сімейства, що й м'ята. Хоча властивості цього насіння були відомі ще доколумбовому населенню, назва "чіа", скоріш за все, має іспанське походження і походить від іменника chía, який перекладається як "олія" або "жир".

Корисне для серця

Фото: Freepik

Дієтологиня Марія Хосе Кріспін підкреслює, що насіння чіа характеризується високим вмістом поліненасичених жирних кислот оменга-3, а також лінолева кислота, яка знижує ризик серцево-судинних захворювань, таких як серцевий напад та інсульт. Кріспін зазначає, що насіння чіа також багате на фітостероли, хімічні сполуки рослинного походження, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину в крові і, як наслідок, ризик атеросклерозу.

Мають антиоксидантні властивості

Ще одним аргументом на користь насіння чіа є високий вміст клітковини, що робить його ідеальною їжею для контролю не тільки рівня холестерину, а й рівня цукру в крові. Крім того, воно багате на поліфеноли, природні органічні речовини з антиоксидантними властивостями, які здатні протидіяти утворенню вільних радикалів, тим самим сприяючи сповільненню старіння, зменшенню запалень і ризику раку.

Сприяють здоров'ю шкіри

Фото: Freepik

Вживання насіння чіа також позитивно впливає на здоров'я шкіри. Як пояснює Кріспін, "протизапальні ефекти, спричинені високим вмістом омега-3, характерним для насіння чіа, відображаються на шкірі, зменшуючи лущення, дерматит та свербіж". Тож насіння чіа корисне не лише для здоров'я, а й впливає на вашу зовнішність.

Як включити їх у свій раціон

Дієтологиня рекомендує насіння чіа через його високий вміст омега-3 та антиоксидантні властивості. Насіння можна вживати в будь-який час, але в ідеалі це робити ввечері: "Вважається, що під час сну в мембранах нейронів відбувається поповнення жирних кислот", — пояснює вона. "На цій нічній фазі відновлення нашому мозку необхідні омега-3. Однак, треба сказати, що незаперечних наукових доказів на підтримку цієї тези поки що немає".

Альтернатива молочним продуктам

Фото: Getty Images

Кріспін зазначає, що насіння чіа також багате на мінерали, особливо кальцій, що робить його ідеальною альтернативою для тих, хто не їсть молочні продукти.

Варіанти включення насіння чіа у свій раціон дуже різноманітні. Ви можете додавати його в йогурт, смузі, фруктові салати або використовувати як гарнір.

Нагадаємо, нутриціолог пояснила, яка крупа найкорисніша: кіноа, спельта чи амарант.

Раніше Фокус писав про те,які суперфуди можна замінити на звичайні продукти, які є на кожній кухні,

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.