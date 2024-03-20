Коротше нікуди: Б'янка Цензорі одягла ультра міні (фото)

Бьянка Цензорі повторила образ Кім Кардаш'ян 2022 року, злегка видозмінивши його під себе. Каньє ж продовжує демонструвати свою дружину світу у найвідвертіших вбраннях.

Каньє Вест знову вбрав свою дружину Б'янку Цензорі так, щоб вона максимально була схожа на його колишню, Кім Кардаш'ян. Цього разу 29-річна дівчина з'явилася перед камерами папараці в дуже зухвалому металевому бікіні, пише Page Six.

Пару помітили в Західному Голлівуді.

На Б'янці була мікро-міні-спідниця сріблястого кольору з металічним відтінком і спідня білизна-стрінги, які практично повністю оголили її сідниці. Груди вона закрила бікіні сірого кольору. Образ завершили прозорі білі босоніжки і зібране в пучок волосся.

Образ Цензорі дуже скидався на купальник бренду SKIMS, лінію яких Кім Кардаш'ян випустила ще влітку 2022 року. Вона дуже любить купальники з ефектом металік.

На відміну від своєї дружини, Каньє був традиційно одягнений з ніг до голови. Він обрав топ з довгими рукавами, великі джогери, черевики Yeezy і сонцезахисні окуляри.

Подружжя сіло на заднє сидіння позашляховика з водієм і поїхало у справах. Пізніше Б'янку помітили з ріжком морозива, коли вони заходили в солярії на Мелроуз-авеню.

За останні кілька днів це не перша поява Цензорі в такому відвертому ансамблі. Зробивши перерву в експериментах з мінімумом одягу на час візиту матері, Олександри Цензорі, Бьянка знову взялася епатувати публіку.

Напередодні вона відвідала ресторан Cheesecake Factory, одягнувши на обід прозорі неоново-зелені колготки та бежевий топ. Раніше того ж дня Каньє бачили, як він стягував з моделі колготки після того, як завершив зустріч у Беверлі-Гіллз.

Дедалі відвертіший одяг доньки не на жарт стривожив її батьків. Її мати прилетіла з Мельбурна, щоб особисто перевірити, чи справді Б'янка перебуває під контролем чоловіка.

Що стосується батька дівчини, то Лео Цензорі хоче по-чоловічому поговорити із зятем.

"Лео, чесно кажучи, хоче просто посадити Каньє, щоб дати йому зрозуміти, що він завдає шкоди її сім'ї, перетворюючи його улюблену дочку на поганий на вигляд ринковий товар. Жоден чоловік ніколи не повинен заохочувати жінку, яку він любить, вийти на публіку і представити себе ось так. Це не кохання. Це контроль. Він знає, що Каньє в жодному разі не допустить такого щодо своїх доньок, тому немає жодного сенсу, чому він заохочував це щодо своєї власної дружини", — цитують джерела наміри містера Цензорі.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі спростувала чутки про контроль.