Олена Зеленська зʼявилася в різних шкарпетках та пояснила свій образ (фото)

Перша леді відома своїми елегантними образами під час публічних появ. Втім, напередодні вона поекспериментувала та додала яскраві шкарпетки: не просто так.

Олена Зеленська продемонструвала новий образ, який доповнила різними шкарпетками. Знімком дружина Володимира Зеленського поділилася в соцмережах.

Перша леді одягла темні прямі джинси, білий светр і чорні лофери. А під взуття вона вирішила одягнути різні яскраві шкарпетки та пояснила причину свого вибору.

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"Тож приєднуємося до акції #LotsOfSocks. Одна з авторок моїх шкарпеток, Ніколь, має додаткову хромосому, але визначає дівчину не вона, а унікальний "пазликовий" стиль, за яким мисткиню впізнають далеко за межами України", — зазначила Олена Зеленська.

Олена Зеленська

Окрім Ніколь Ляпустіної, авторками шкарпеток стали Софія Жук та Марія Гуменна.

"По всьому світу люди надягають різні шкарпетки – так вони підтримують тих, хто має додаткову хромосому у 21-й парі", — зазначила перша леді України.

"Сьогодні на їхньому прикладі я хочу нагадати: людьми нас робить не відсутність чи наявність ментальних порушень, не точна кількість хромосом. Людьми нас робить прийняття інших – без упереджень, із повагою. Всі ми різні. Та всі ми рівні", — додала Олена Зеленська.

Олена Зеленська

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