Розпорядок дня і дієта: 65-річна Мішель Пфайффер розкрила секрет своєї молодості (фото)

А раціоні актриси багато фруктів і овочів. Крім дієти, фітнес-програма Мішель включає в себе активні фізичні навантаження.

Американська акторка Мішель Пфайффер нещодавно порадувала своїх підписників своєю невимушеною елегантністю і природною красою. Вона розкрила секрет підтримки приголомшливої фігури, повідомляє Hello Magazine.

В Instagram 65-річна актриса поділилася селфі, на якому вона показала обличчя без макіяжу, випромінюючи радість і життєву силу.

Одягнена в шикарне бежеве пальто і чорний топ, її світле волосся м'яко обрамляло обличчя, підкреслюючи вражаючі блакитні очі. Свою фотографію вона лаконічно підписала: "Всіх з весною!".

Пост швидко зачарував її аудиторію, зокрема відому телеведучу Лорі Грейнер з Shark Tank, яка висловила свій ентузіазм з приводу нового сезону, прокоментувавши: "Щасливої весни — сезону цвітіння!"

Пфайффер, лауреатка премії "Оскар", відкрито розповіла, що її секрет підтримання такої приголомшливої фігури та сяючої шкіри полягає в дієті й режимі тренувань.

Актриса Мішель Пфайффер Фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Раніше вона була прихильницею веганства, заявивши, що таке харчування принесло користь для здоров'я і сприяло збереженню молодості шкіри. Знаменитість зазначила, що рослинна їжа поліпшила її зовнішній вигляд і загальне самопочуття.

"Веганська дієта — це набагато корисніше — і ви уникаєте великої кількості токсинів, які можуть призвести до старіння вашої шкіри і тіла", — зазначила Мішель.

Однак 2019 року вона перейшла від веганства до палео-дієти, адаптувавши свій раціон харчування, при цьому роблячи акцент на фруктах і овочах.

На додаток до дієтичного харчування, фітнес-програма Мішель охоплює пілатес, йогу і біг — заняття, які вона включає у свій ранковий розпорядок дня, щоб залишатися у формі.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, що Мішель Пфайффер з'явилася на червоній доріжці разом із чоловіком. Актриса прийшла на гала-концерт EMA Gala.