Анастасія Приходько вперше прокоментувала смерть свого менеджера у неї на концерті

Анастасія Приходько вперше розповіла подробиці трагедії, які сталися на її концерті у Трускавці.

Співачка Анастасія Приходько підтвердила, що на її концерті у місті Трускавець, який відбувся 25 березня, помер один з її членів команди Григорій Красницький. Про трагічну подію того дня співачка розповіла у себе на сторінці в Фейсбук.

Зокрема, відомо, що Григорій працював тур менеджером співачки та був її близьким другом. Вчора, 27 березня, його поховали у рідному місті Житомир.

"З приводу останніх подій, хочу вам сказати, що ми тільки-но приїхали додому. Вчора (ред. 27 березня) відбулося поховання Григорія Красницького, мого турменеджера та мого друга, друга з великої літери. Таких людей в шоу-бізнесі немає і не знаю чи будуть. Він віддано працював. Він більш за все любив свою роботу і він просто жив проектами Анастасії Приходько. Ми зробили понад 70 концертів з ним і кожне місто ми запамʼятовували. Це було вкрай складно, це було важко, але він завжди мені казав: "Проект Анастасія Приходько — це самий найкращий проект у світі". Він завжди мене підтримував, коли навіть я не вірила в себе.

На жаль, у місті Трускавець 25 березня Григорій раптово помер. Помер він не на початку програми, майже в кінці. Ми не до співали в кінці три пісні",- розповіла Приходько.

За її словами, чоловіку раптово стало зле, співачка прямо зі сцени кинулася до нього. У цей час в концертній залі також був лікар реаніматолог з Києва, який протягом 40 хвилин надавав допомогу Григорію. Весь цей час до концертної зали їхала швидка, яка виявилася єдиною у місті. На жаль, коли чоловіка госпіталізували, він помер в кареті швидкої.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100007430375089

"Йому раптово стало зле і я під час виступу побігла до нього, тому що він відповідав за те, щоб відеоконтен, який відбувається з ним все було добре і щоб ніякого збою не було. Тому на очах у всіх глядачів, дійсно посеред зали йому стало зле. Я хочу подякувати одному з найкращих реаніматологів Києва, який під час мого концерту був в Трускавці, був на місці подій, він намагався зробити все від себе залежне понад 40 хвилин він качав серце, поки ми чекали швидку, яка була тільки одна в місті і те вона знаходилася в Дрогобичі. Ми 40 хвилин чекали на швидку і є якісь певні обставини, які я не можу розповідати, в памʼять Григорія. Але в кареті швидкої він помер",- додала Приходько.

Як згодом зʼясувала експертиза, у чоловіка стався обширний інфаркт.

Приходько наголосила, що смерть Григорія для неї дуже велика втрата. Однак, вона наголосила, що в його памʼять, вона продовжить свій концертний тур по містам, адже саме він організовував їх.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на концерті Анастасії Приходько померла людина. Факт про смерть людини прокоментували у в поліції.