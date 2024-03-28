Князь Монако Альбер потурає Шарлен, щоб їхній шлюб не розпався, — ЗМІ

Колишній бухгалтер князя розповів, що Шарлен витрачає гроші, а її чоловік платить за всіма рахунками заради "миру в родині". Альбера описують, як людину, яка уникає конфронтації.

Князя Монако Альбера в нещодавніх матеріалах таблоїдів назвали "слабким" лідером, який "використовує гроші, щоб купити мир у родині". Про фінансові справи князя і його дружини Шарлен розповів колишній бухгалтер Альбера Клод Пальмеро, який опікувався його рахунками понад 20 років. Про це пише Daily Mail.

Досьє, що розкриває "секретні записники" Клода Пальмеро, який відповідав за фінанси палацу понад два десятиліття і був довіреною особою принца Альбера, виявило разючі твердження щодо фінансів княжої сім'ї.

Клод був звільнений минулого літа. І з того моменту скандальні подробиці про життя Альбера і Шарлен стали надбанням громадськості.

У записах, якими поділилася французька газета Le Monde, детально описані витрати Шарлен. Так, на хрестини її дітей, близнюків Жака і Габріелли було витрачено близько 600 000 фунтів стерлінгів, а її витрати становлять понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на рік.

Тепер, розмовляючи з Tatler, один із журналістів, які опублікували цю історію, розповів, що у Шарлен є "шалене бажання витрачати гроші", яке дає їй чоловік для підтримання миру в сім'ї.

Князь Альбер і княгиня Шарлен з дітьми Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Журналісти у Франції та Монако заявили, що 65-річний князь Монако Альбер — "слабка людина", яка не любить конфронтації. І тому він готовий оплачувати всі витрати своєї дружини.

Шарлен наймає нелегалів, про що також повідомляв Клод. Один співробітник із Філіппін нелегально працював на княжий дім понад п'ять років, незважаючи на те, що в нього була тільки місячна туристична віза. І йому платили 100 євро на день. Також нелегально працювали і няні дітей Альбера та Шарлен.

Князь Альбер і княгиня Шарлен з дітьми Фото: Getty Images

"Вони не тільки перебувають нелегально, а й в'їхали за фальшивими паспортами", — повідомляв Палмеро.

Жерар Даве, репортер-розслідувач Le Monde, сказав: "Князь Альбер на все каже "так". Шарлен дуже самотньо в палаці; так що її найкращий друг, можливо, гроші її чоловіка".

Він додав, що єдиною людиною, яка коли-небудь перешкоджала витратам Шарлен, був Клод Пальмеро, який подав кілька позовів проти Альбера після того, як його звільнили минулого року. Клод хоче компенсації за наклеп і несправедливе звільнення.

Князь Альбер і княгиня Шарлен Фото: Getty

Після того, як полковник, який працював у палаці, вивів Пальмеро з кабінету і вручив йому повідомлення про звільнення, князь публічно звинуватив свого вірного союзника в більш ніж 20-річній корупції, що Пальмеро категорично заперечує.

В іншому місці інтерв'ю Даве повідомляє, що Шарлен і її невістка принцеса Кароліна "не друзі".

У записах Пальмеро також стверджується, що Альбер щороку витрачає мільйони зі свого секретного рахунку у французькому банку, щоб платити своїм колишнім коханкам і позашлюбним дітям. Жасмін Грімальді, 31 рік, і Александр Кост-Грімальді, 20 років, отримують допомогу в розмірі 344 000 фунтів стерлінгів на рік кожен.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що княгиня Шарлен витратила за минулий рік на вбрання більше, ніж інші європейські королеви.