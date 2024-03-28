Візажист Ірини Білик та Злати Огнєвіч розповів, що має невиліковну хворобу (відео)
Єгор Андрюшин зізнався, що має невиліковну хворобу, однак попри це не хотів чекати поки йому прийде повістка, тому добровільно пішов в ТЦК.
25-річний відомий візажист і блогер Єгор Андрюшин зізнався, що має невиліковну хворобу, але добровільно пішов в ТЦК та став на військовий облік, що не чекати і не боятися поки йому вручать повістку. Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.
Зокрема, в інтерв’ю Слава Дьомін запитав візажиста чи боїться він отримати повістку та піти на фронт він відповів: "Чого мені боятися? Я сам пішов і став на облік, от і все. Я сам добровільно пішов і став на облік. Я не чекаю (ред. що мене мобілізують). Я просто пішов і оновив свої дані, щоб не сидіти, не чекати цього, щоб не боятися. Якщо мені вручать повістку, я скажу, що мої дані там вже є, або піду скажу, що я пройшов комісію".
На запитання чи страшно Єгору, що його мобілізують і відправлять на фронт він відповів чесно, що страшно.
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"Мені здається, я в соціальних мережах можу допомогти більше ніж там.Тобто маючи аудиторію, збори і так далі, я допомагаю дівчатам, які втратили дівчат на війні, курсами і так далі", — додав візажист.
У розмові зі Славою Дьоміним Єгор Андрюшин також зізнався, що має невиліковну хворобу м’язів.
"Мені б ніколи в голову не прийшло б знущатися над хворобами людей, тому що в мене також є моменти невиліковні, коли м’язи рандомно трусяться, фацикуляція (ред. це спонтанне, мимовільне скорочення і розслаблення м'язів). Це все через неврози, все на фоні цього, я пропивав таблетки, але вони не допомогли. Я не знаю, що мені треба зробити. Мені здається, мені треба розслабитися, щоб воно пройшло", — зізнався Андрюшин.
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