5 порад, які допоможуть поліпшити навесні шкіру і волосся (фото)

Щоб мати доглянутий і ефектний вигляд у розпал весни, не потрібно вдаватися до якихось хитрощів. Результату можна досягти, правильно доглядаючи за своїм тілом.

Весна — це пора року, коли природа прокидається від зимового сну, а серце наповнюється радістю та енергією. Це час оновлень і змін, коли можна відчути натхнення та вдихнути свіже повітря після довгої зими. Фокус зібрав інформацію про те, як можна використати весняний настрій для змін у житті.

Відновіть волосся

Для цього можна як пройти професійну процедуру в салоні, так і подбати про волосся в домашніх умовах. Косметологи радять зупинити свій вибір на засобах, що містять високу концентрацію активних інгредієнтів, які миттєво пом'якшують і реструктурують волосся. Вони призначені для відновлення пошкоджених ділянок кутикули волосини, внаслідок чого волосся стає більш блискучим і м'яким.

А тим, чиє волосся втрачає силу й еластичність у зимові місяці, також буде корисним догляд із продуктами, що містять амінокислоти та протеїни. Вони надають волоссю еластичності, сили та блиску.

Однак ефект від салонних процедур не вічний, як би нам не хотілося зворотного. Тому важливо підтримувати результат вдома за допомогою спеціальних живильних масок і незмивних засобів.

Тим, чиє волосся втрачає силу й еластичність у зимові місяці, також буде корисним догляд із продуктами, що містять амінокислоти та протеїни. Фото: Pixabay

Зробіть нову стрижку

Цього року популярними будуть стрижки, які поєднують у собі сміливість, оригінальність і практичність, пише медіа Marie Claire. Модні укладки додадуть вашому образу свіжості та стилю.

Один з найпопулярніших трендів — це стрижка в стилі "Підрізані бокси". Це сміливий і зухвалий вибір для тих, хто хоче виділитися з натовпу. Ця стрижка підходить як для короткого, так і для середнього волосся, створюючи об'єм і текстуру. Вона ідеально підійде як для повсякденного образу, так і для вечірнього виходу.

Ще один модний тренд — це стрижки з ефектом "Піксельні хвилі". Це унікальна і креативна стрижка, яка нагадує пікселі на екрані. Вона додає об'єму і легкості волоссю, надаючи йому динамічного і сучасного вигляду. Така укладка чудово підійде для тих, хто цінує індивідуальність і оригінальність.

Серед модних трендів 2024 року також можна відзначити повернення довгих стрижок. Густе і довге волосся знову в моді, надаючи образу жіночності та загадковості. Ця стрижка підійде практично для будь-якого типу обличчя, додаючи шарму і вишуканості.

Цього року в тренді будуть стрижки, які поєднують у собі сміливість, оригінальність і практичність. Фото: Instagram

Підготуйте шкіру до теплого сезону

З наближенням теплих місяців наша шкіра потребує особливого догляду та уваги. Сонце, вітер, пил, зміни вологості повітря — все це може вплинути на стан шкіри. Тому так важливо підготувати її заздалегідь, щоб зберегти здоров'я і красу шкіри впродовж усього літнього сезону, йдеться в матеріалі медіа Anywell.

Одним із найважливіших кроків у підготовці шкіри до тепла є захист від сонячних променів. Використовуйте сонцезахисний крем з SPF щонайменше 30, наносячи його на шкіру за 30 хвилин до виходу на вулицю і регулярно оновлюючи шар крему протягом дня.

Здоров'я шкіри залежить не тільки від зовнішнього догляду, а й від внутрішнього стану організму. Харчуйтеся правильно, вживайте більше свіжих фруктів, овочів, зелені, горіхів, риби. Вода також відіграє важливу роль у зволоженні шкіри, тому пийте достатню кількість рідини протягом дня.

Не забувайте про регулярний догляд за шкірою. Проводьте пілінги для видалення ороговілих клітин, робіть зволожувальні маски, не забувайте про область навколо очей. Підбирайте косметику відповідно до потреб вашої шкіри та стежте за її реакцією.

З наближенням теплих місяців наша шкіра потребує особливого догляду та уваги Фото: Pixabay

Зволожите шкіру тіла

Зволоження — запорука здорової та пружної шкіри. Тому не забувайте про щоденне зволоження шкіри за допомогою кремів або лосьйонів. Обирайте засоби з легкою текстурою для літнього періоду, щоб уникнути відчуття липкості та важкості на шкірі.

Як пише Viva.ua, коли мова заходить про догляд за шкірою, ми завжди фокусуємося на обличчі. Але шкіра на тілі теж потребує догляду. Особливо після зими, коли вона піддається не тільки впливу теплого повітря, а й регулярному впливу теплого одягу. Порядок дій тут практично той самий, як і під час догляду за шкірою обличчя.

Регулярно відлущуйте шкіру за допомогою кислотовмісних гелів для душу та скрабів. Ці засоби допомагають видалити лусочки, роблячи шкіру м'якшою та шовковистішою, а завдяки відсутності відмерлих частинок шкіри інші засоби догляду краще вбираються та діють. Вам також слід звернути увагу на живильні та зволожувальні інгредієнти, такі як кераміди та олії. Ці інгредієнти можуть бути занадто важкими для обличчя, але вони ідеально підходять для тіла. До речі, експерти рекомендують наносити їх на ще вологу шкіру одразу після душу.

Зволоження — запорука здорової та пружної шкіри. Тому не забувайте про щоденне зволоження шкіри за допомогою кремів або лосьйонів. Фото: Pixabay

Зробіть спорт обов'язковою частиною життя

Заняття спортом сприяють поліпшенню фізичного стану організму, зміцненню імунітету, поліпшенню настрою, зниженню стресу і поліпшенню сну. Регулярні тренування допомагають підтримувати оптимальну вагу, покращують роботу серцево-судинної системи та підвищують загальну працездатність, розповідає лікарка невідкладної допомоги та консультантка зі здорового способу життя Дженіфер Деніел на своїй сторінці в соціальній мережі LinkedIn.

Щоб зробити спорт частиною свого повсякденного життя, важливо поставити перед собою конкретні цілі, вибрати відповідний вид спорту, скласти грамотний план тренувань і залучити до цього процесу друзів або сім'ю. Визначтеся, що саме ви хочете досягти: скинути вагу, поліпшити фізичну форму, зміцнити здоров'я або просто підтримувати гарний настрій. Чітка мета допоможе вам не відступати при виникненні труднощів.

Підберіть вид спорту, який приносить вам задоволення. Це може бути біг, йога, плавання, фітнес і багато інших. Головне, щоб заняття приносили радість, а не викликали почуття обов'язку.

Складіть грамотний план тренувань, враховуючи свої можливості та особливості. Регулярність занять — запорука успіху. Поступово збільшуйте навантаження, стежте за результатами та не забувайте робити перерви для відновлення.

Регулярні тренування допомагають підтримувати оптимальну вагу, покращують роботу серцево-судинної системи та підвищують загальну працездатність Фото: Pixabay

Як бачимо, весна — це не тільки час цвітіння природи, а й чудовий привід для внутрішніх змін. Надихніться природою, що пробуджується, пориньте в атмосферу весняного натхнення і не бійтеся вносити зміни у своє життя. Новий сезон — нові можливості!

Нагадаємо, раніше ми писали про 8 щоденних звичок, які допоможуть схуднути до весни. Схуднення необов'язково має бути складним і повністю змінити ваше життя, іноді більше користі приносять невеликі щоденні дії. Якщо ваша мета — не тільки схуднути, а й зберегти результат, опануйте 8 простих щоденних звичок для схуднення, які дадуть вам змогу без зусиль прийти у форму.

Крім того, ми повідомляли про 3 прості способи відмовитися від цукру і схуднути до весни. Відмовитися від цукру буває непросто, оскільки він міститься в дуже багатьох продуктах. Але навмисне обмеження цукру у своєму раціоні допоможе вам поліпшити здоров'я і скинути вагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я.