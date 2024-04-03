Співачка Тейлор Світ стала мільярдеркою

Свої величезні статки Тейлор заробила винятково творчістю та наполегливою працею.

Через 17 років від початку кар'єри американська співачка Тейлор Свіфт увійшла до клубу мільярдерів шоу-бізнесу за версією Forbes. 34-річна зірка опинилася на 14 місці і другою після Ріанни артисткою, яка заробила перший мільярд. Але якщо Рірі свій добробут сколотила завдяки більше бізнесу, а не музиці, то у Свіфт якраз навпаки.

Поп-зірка, яка є найвідомішим новачком у списку, накопичила статки, оцінювані в $1,1 мільярда, виходячи з доходів від її турне Eras, вартості її музичного каталогу та її портфеля нерухомості. І це — не рахуючи величезних доходів від її перших шести альбомів, які вона перезаписала, ведучи переговори зі стримінговими платформами про те, як монетизувати її музику.

Згідно з чартами Pollstar на кінець 2023 року, тур Тейлор Eras Tour — перший тур, який подолав позначку в $1 мільярд. Він не тільки став туром №1 як у всьому світі, так і в Північній Америці, а й також приніс колосальні $1,04 мільярда з 4,35 мільйонами квитків, проданих на 60 концертів.

Pollstar також виявив, що Свіфт заробила близько $200 мільйонів від продажів мерчу. Документальний фільм "Тейлор Свіфт: Eras Tour" зібрав у прокаті близько $250 мільйонів доларів, що зробило його найкасовішим фільмом-концертом усіх часів.

Експерти вважають, що і 2024 рік буде для Тейлор дуже прибутковим. Вони прогнозують, що Eras Tour знову досягне $1 мільярда.

Раніше Свіфт була названа людиною року за версією журналу Time. Apple Music назвала її артисткою року. Spotify повідомив, що вона стала найпопулярнішою артисткою у світі 2023 року: з 1 січня Тейлор зібрала понад 26,1 мільярда прослуховувань і побила трирічний рекорд Bad Bunny.

У Тейлор навіть кішка нечувано багата, заробивши $97 мільйонів.

Нагадаємо, Фокус писав, що Тейлор Свіфт виявилася родичкою легендарної поетеси.