Був "древнім богом": українські військові врятували від мін гігантського зайця (фото)

Українські солдати взяли за звичку знаходити та допомагати тваринам, які опинилися в зоні військових дій, створеній Росією. Остання така "знахідка", пов'язана з величезним зайцем, стала вірусною.

Величезний заєць був помічений і підібраний українськими солдатами, які розміновували шахти в Херсонській області, що викликало дискусію про те, що в армії є "фахівці з догляду за тваринами". Про це пише Daily Star.

Відтоді як Росія вперше вторглася в Україну в лютому 2022 року, історії про те, як українські солдати знаходять і дбають про тварин, знайдених у зоні бойових дій, від котів і собак до кроликів та інших, заполонили ЗМІ.

Фотографія солдата на полі, яке він розміновував разом зі своїми товаришами по службі в Херсонській області, стала вірусною. На ній зображена людина, яка тримає найбільшого зайця, якого ви, швидше за все, коли-небудь бачили.

Заєць має вигляд міні-кенгуру і менш ніж за 24 години набрав у твіттері майже 682 тисячі переглядів Фото: Соцмережi

Заєць має вигляд міні-кенгуру і менш ніж за 24 години набрав у твіттері майже 682 тисячі переглядів.

Далі тему підхопили люди на популярному форумі Reddit. Вони назвали українських військових армією, повною захисників тварин.

"Усі фотографії українських солдатів з усіма видами тварин в Україні — свідчення їхньої любові до тварин, і, мабуть, любові у відповідь з боку тварин", — написав один із користувачів форуму.

Деякі люди стверджували, що заєць був "древнім заячим богом" через його надзвичайно гігантські розміри. Інші стверджували, що це "чорнобильський заєць", але Чорнобиль розташований приблизно за 713 кілометри від Херсона, тож це всього лише божевільна здогадка.

Раніше Фокус писав, що кіт величезних розмірів, який грається з іграшками тільки для собак, налякав ветеринара. Домашня тварина Лаури Кей виросла настільки великою, що стала еквівалентною дорослому самцеві рисі, а її вага становить значні 11 кг. Разом жінка та її вихованець набрали понад 300 000 підписників у TikTok.

Також повідомлялося, що сімейна пара дозволила собаці вибрати ім'я дитини. Золотистий ретривер Бо зіграв велику роль у найважливіших подіях життя Еріка і Френк Деризе. Собака йшов з ними до вівтаря на їхньому весіллі, вгадував стать майбутньої дитини і навіть вибирав ім'я для малюка.