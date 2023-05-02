Дипломатичний сувенір. Чому Китай вперше підтримав резолюцію ООН, в якій Росію названо агресором

"Ні, Китай не "зрадив Росію" і не "кинув Росію в ООН". Вони дійсно часто голосують однаково, але не для того, щоби виступити на підтримку один одного, а в тому випадку, якщо їхні погляди на питання збігаються". Думка.

Новина дня: Китай уперше підтримав резолюцію ООН, в якій Росія названа агресором.

Йдеться про резолюцію A/77/L.65 щодо співробітництва Організації з Радою Європи. Документ приймається щороку. У редакції 2023 року, зокрема, йдеться про російську агресію проти України та Грузії.

"Безпрецедентні виклики, що стоять сьогодні перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації у Раді Європи, вимагають зміцнення співробітництва між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, особливо для того, щоб оперативно відновити та підтримувати мир та безпеку на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, забезпечувати дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права під час воєнних дій, відшкодовувати збитки, завдані жертвам, та притягувати до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного. права", – наголошується у резолюції.

Голосування відбулося ще 26 квітня та результати оприлюднив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в Twitter.

1. Резолюцію підтримали зокрема Індія та Бразилія, які, як і Китай, часто утримуються під час голосування за документи із згадкою про російсько-українську війну.

2. Китай підтримує будь-які дипломатичні зусилля для, як сказано в документі, якнайшвидшого відновлення та підтримки миру та безпеки на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави. Якщо для цього потрібне посилення співробітництва ООН та Ради Європи, то чому б і не підтримати цю ініціативу. М – миротворець.

3. У документі немає закликів до РФ, щоб, наприклад, вивести війська з території України та звільнити окуповані території. Тобто немає принципових та критичних для російської сторони формулювань. "Агресія РФ" — факт, що відбувся, а в резолюції немає, наприклад, жодного слова про те, що агресія була неспровокованою. Китай, Індія та Бразилія дотримуються погляду на те, що Росія мала мотивацію до збройної інтервенції в Україні — розширення НАТО на Схід за рахунок України.

Голосування ніяк не означає зміни у позиції Китаю Фото: AP

4. Того ж дня, 26 квітня, відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном, тож можемо трактувати голос Китаю як дипломатичний сувенір :)

5. Голосування ніяк не означає зміни у позиції Китаю, і зрушень у зовнішній політиці КНР найближчим часом не передбачається.

6. Ні, Китай не "зрадив Росію" і не "кинув Росію в ООН". Вони дійсно часто голосують однаково, але не для того, щоби виступити на підтримку один одного, а в тому випадку, якщо їхні погляди на питання збігаються.

7. Не виключаю, що значну роль відіграла "тиха дипломатія", яку проводить українська сторона, але на мій погляд, позиція Китаю непохитна.

Коротше, я не стала б робити з цієї новини сенсацію.

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