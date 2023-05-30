Ракети в Україну полетять з Білорусі. У чому загрози розміщення ядерної зброї на білоруській території

Росія таки домовилася з Білоруссю про розміщення своїх ядерних ракет на її території. Олександр Мусієнко , аналітик у сфері військового права, пояснює, чим це загрожує Україні.

Москва та Мінськ таки домовилися щодо переміщення ядерної зброї на територію Білорусі. Це загрожує як Європі, так і Україні.

Адже упродовж минулих років на так званих навчаннях "Захід", які відбувалися на території Білорусі, Росія неодноразово тренувала завдавання ядерних ударів. За деякою інформацією, йшлося про Польщу, деякі скандинавські країни та, можливо, Німеччину.

Вони відпрацьовували це на навчаннях.

Західні системи ППО повинні ще надійніше захистити Україну Фото: Ілюстративне фото

Про застосування проти України інформації не було. Але ситуація з того часу змінилася. Тому не можна відкидати ризики.

Цього разу потрібно обійтися не лише політичними заявами та різними засудженнями. Варто зробити 2 чітких кроки, які посилять позицію Альянсу.

Насамперед потрібно працювати над тим, щоб сформувати протиракетний щит. Зокрема, це передбачає передачу значної кількості систем ППО та ПРО для України. Це допоможе гарантувати відбиття атак, якщо ракети спробують запустити через Україну.

Польща може продовжувати наполягати на тому, щоб американська ядерна зброя базувалася в Польщі та перебувала під управлінням Штатів. Це буде чудовий елемент стримування. Також потрібно розміщувати системи THAAD, які здатні перехоплювати балістичні цілі на висоті в понад 50 кілометрів.

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