"Миротворча місія" по Україні: Папа Римський здивований, що про неї ніхто не знає

У Ватикані наполягають, що ініціатива понтифіка, спрямована на мирне врегулювання повномасштабної війни, спрацює. Проте подробиці "миротворчої місії" не розголошуються.

Україна та Росія були проінформовані про мирну місію Папи Римського Франциска, хоча у ЗМІ обох країн заявили, що не знають про таку. Про це заявив Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін 3 травня, повідомляє ANSA.

"Мирна місія відбудеться. Я здивований, що Київ та Москва сказали, що не знають про це", – сказав державний секретар Ватикану журналістам.

Декілька днів тому Папа Франциск заявив, що Ватикан вже бере участь у миротворчій місії, спрямованій на припинення конфлікту між Росією та Україною, деталі якої, однак, не розголошуються.

"Миротворча місія" за участю Ватикану: що кажуть в Україні

За даними видання CNN, у Києві нічого не знають про "миротворчу місію" Папи.

"Президент Зеленський не давав згоди на жодні подібні обговорення від імені України. Якщо переговори і ведуться, то без нашого відома і нашого благословення", — сказав журналістам український чиновник.

30 квітня Папа Римський Франциск заявив про бажання провести зустріч з патріархом Російської православної церкви Кирилом. За словами понтифіка, після початку вторгнення РФ він лише один раз спілкувався з головою РПЦ із відеозв'язку.

До цього, 12 квітня, нагадаємо Франциск закликав світових лідерів вирішувати політичні конфлікти "за допомогою розуму, а не смертоносної зброї".

Зі свого боку, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила під час брифінгу 1 травня, що Вашингтон проінформований про спроби Ватикану сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.