У Ердогана сумніваються, що Україна покаже успіхи у війні з Росією

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин назвав російсько-українську війну конфліктом між РФ і Заходом, порівнявши його з новою холодною війною, в якій Кремль перемагає.

Спікер президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що не вірить в успіхи України у війні з Росією. Про це він сказав в ефірі телеканалу Haberturk 7 травня.

За його словами, у квітні він зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тоді зайшла, зокрема, і про війну в Україні. Калим зазначив, що після зустрічі з лідером РФ він зрозумів, що Росія воює із Заходом.

"Я направив Путіну низку питань щодо України. Я запитував, коли настане кінець цієї війни. Мій власний аналіз, який я отримав з паном Путіним: це не війна України з Росією. Це війна Росії із Заходом. Це свого роду нова холодна війна. Холодна війна 2.0", — заявив Калин.

На журналіста, що уточнює питання про холодну війну, Калин уточнив, що в Україні йде кривава війна і в Туреччині це знають. Проте разом із російсько-українською війною, на його думку, відбувається також протистояння Росії та країн Заходу.

"Росія запропонувала Заходу через 30 років після холодної війни: "збудуймо нову архітектуру безпеки в Україні, Європі та будь-якій країні", але домовитися не вийшло", — сказав Калин.

При цьому прессекретар президента Туреччини висловив упевненість, що Київ не досягне успіхів на фронті.

"Я впевнений, що війна не завершиться для України отриманням будь-яких позиційних виграшів", — зазначив Калин.

При цьому Калин додав, що Росія успішно обходить санкції та перемагає у війні, контролюючи 18% території України.

"Ви знаєте, що вони [країни Заходу] називали це війною на виснаження. Це не пройде. Санкції не працюють. Зараз триває дуже кровопролитна війна. Не можна сказати, що Україна її виграє. Росіяни контролюють 18% захопленої території", — зазначив Калин.

Також спікер турецького лідера повідомив, що Анкара має пропозиції щодо врегулювання конфлікту, які він обговорював на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Калин не уточнив, які саме, і сказав, що поки що рано називати їх мирним планом.

Нагадаємо, 7 травня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що США пропонували Анкарі відправити в Україну ЗРК С-400, але отримали відмову. Також турки відмовилися надати доступ українським військовим до зенітно-ракетних комплексів для того, щоб вони з ними ознайомилися.

Раніше, 26 квітня, президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав Україну і РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб уникнути ще тисячі жертв серед мирного населення під час бойових дій.