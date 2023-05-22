"Україна прогресує": Боррель порадив прискорити реформи та готуватись до членства в ЄС

Представник Євросоюзу Жозеп Боррель порадив українцям скористатись "унікальною можливістю". Також він закликав міністрів закордонних справ взяти участь у спільних закупівлях зброї для ЗСУ.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки та віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель підтримав розширення ЄС та порадив Україні скористатись унікальним шансом. Його слова з посиланням на пресконференцію від 22 травня передали журналісти "Суспільне".

"Україна прогресує і має продовжувати слідувати цьому шляху у тому ж темпі. Саме зараз час для них прискорити реформи, щоб відповідати стандартам ЄС та підготувати їхнє суспільство до членства. Це унікальна можливість і її треба використати", — підкреслив він.

Представник ЄС закликав міністрів взяти участь у спільних закупівлях озброєння для українських захисників, зазначивши, що зволікання в цьому питанні вимірюється життями.

"Кожний день нашого зволікання у передачі зброї треба вимірювати людськими життями: вбитими цивільними, вбитими або пораненими військовими. Я закликаю усіх міністрів закордонних справ ЄС прискоритися і допомогти постачанням, взяти участь у спільних закупівлях зброї для України та завершити роботу над наступним траншем місії Європейського союзу з військової допомоги Україні", — заявив Боррель.

Також посадовець повідомив, що ЄС вже провели тренування для 15 тисяч українських військових та до кінця року навчать ще стільки ж осіб.

Нагадаємо, 22 травня Жозеп Боррель заявив, що американські винищувачі F-16 готують до відправлення в Україну найближчими місяцями.

Раніше, 19 травня, українську мову внесли до системи перекладів Єврокомісії. Це дозволить читати законодавчі акти ЄС у перекладі на українську. У Мінцифри нововведення назвали "важливим стратегічним кроком".