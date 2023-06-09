Бійці РДК використовують проти Путіна його ж зброю, — експерт

Влада в Росії виявилася не готовою до стрімкого розвитку подій в Бєлгородській області. А улюблені кремлівські "воєнторги" та "іхтамнєт" зараз працюють проти них самих.

Про це в коментарі Фокусу розповів політолог Олег Лісний.

"Центральна влада Росії не готова до прийняття рішень і потрапила в ситуації, коли її зброю повернули проти неї. Тобто, всі ці ухмилки Путіна про "іхтамнєт" та "воєнторги". Зверніть увагу, що педалюється тема, що це етнічні росіяни, з російськими паспортами прийшли не грабувати і вбивати, а звільняти батьківщину від режиму та відновлювати конституційний лад", — говорить Фокусу Лісний.

Він зауважує, що події в Бєлгородській області створюють прецедент для російської влади, що згодом може мати свої наслідки. Поведінка Москви яскраво демонструє той факт, що проблеми глибинки не цікавлять центральну владу.

"Те що ми зараз спостерігаємо є класичним зламом системи – центру немає діла до бєлгородщини, а місцева влада не може сама нічого вдіяти. Москва вже давно прищепила правило, що ініціатива є такою, що карається, тому й регіонах все паралізовано до вказівок з центру. Це дуже цікавий прецедент, який показує на те, що Росія не є монолітом, а державна машина добре керується. Тобто в механізмі вже є збій, який в майбутньому може дати свої наслідки", — говорить він.

За словами Лісного, після Бєлгородської області російський рух має закликати інші регіони приєднуватися до них з тезами, що "Рубльовка не хоче їх захищати". В ідеалі, потрібна гарна медійна підтримка, щоб показати, як бійців зустрічають з "хлібом-сіллю" в селах, власне те, про що мріяв Путін в Україні, тільки навпаки.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Бєлгород наш! Що робити з російськими територіями, звільненими бійцями РДК"