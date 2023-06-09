Люди та ресурси: експерт пояснив, чому РДК не зможуть взяти під контроль Бєлгородську область

На думку експерта Івана Ступака, військові операції РДК углиб Росії зараз неможливі через відсутність підтримки з боку місцевої влади та гостру нестачу чисельності складу.

Чисельність російських добровольчих формувань занадто незначна, щоб планувати військові операції вглиб території РФ. Про це у коментарі розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Крім того, за його словами, потрібна підтримка місцевих адміністрацій на звільнених територіях.

"Я критично оцінюю і не бачу перспектив у добровольчих російських загонів отримати контроль над Бєлгородською областю. По-перше, їх чисельність дуже мала для подібних операцій, тому це не розраховано для глибоких заходів з проникненням. По-друге, у тих населених пунктах, що будуть під контролем, необхідно залишати підрозділи військових, яких і так не вистачає. По-третє, на місцях потрібно створювати адміністрації, забезпечувати населення пальним, продуктами, доступом до медицини. Для цього потрібна повна співучасть місцевої влади", — розповів Фокусу Ступак.

На його думку, бійці РДК та ЛСР не ставитимуть за мету отримати контроль над усією областю. Навпаки, вони продовжуватимуть дражнити владу РФ, подібні рейди можливі і в Курській та Брянській областях, але не більше.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що у Російському добровольчому корпусі заявили, що контролюють село Нова Таволжанка у Білгородській області вже 7 днів поспіль.

Також цього ж дня легіон "Свобода Росії" звернувся до жителів Криму з проханням. Бійці ЛСР заявили, що не визнають "референдум", який відбувся у 2014 році і настав час відновити справедливість.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Білгород наш! Що робити з російськими територіями, звільненими бійцями РДК ".