Шойгу може привласнити собі ПВК "Вагнер", — експерт

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу має реальну можливість привласнити собі "вагнерівців", які залишаться в Росії. Політик досі є наближеною особою Путіна та продовжує утримувати сильні позиції.

Голова Міноборони Сергій Шойгу вбудований у систему кремлівського режиму та входить до так званого кола путінських друзів. Тому малоймовірно, що його замінять, швидше, він візьме на себе управління ПВК "Вагнер". Про це в коментарі Фокусу розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко.

"Шойгу доволі близька людина Путіну, і навряд його можуть прибрати. У нього навпаки зараз є реальна можливість привласнити "вагнерівців" і розпоряджатись ними, як хоче. Можливо, просто розформує, можливо, вчинить по-іншому. І продемонструє всім іншим, що з ним не варто входити у конфлікти, він сильна фігура. Також я хочу нагадати, що напередодні заколоту Шойгу ухвалив рішення про те, що в Росії необхідно створити резервну армію. Про це він говорив публічно. Ця резервна армія не повинна буде відправлятись в райони ведення бойових дій, а перебуватиме десь поряд з ними. Якщо Шойгу не відправлять у відставку, це означатиме посилення його позиції", — розповів Фокусу Жовтенко.

Експерт відзначає, що у Путіна є страхи, про які він постійно говорить і про які думає. Серед них: можливість громадянської війни у Росії, розпад Росії та її тотальна поразка.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "На Путіна чекає палацовий переворот: заколот Пригожина показав, чого боїться російський диктатор".

Нагадаємо, що такі оцінки дають і аналітики з "Інституту дослідження війни". Зважаючи на все, Сергій Шойгу залишиться на чолі Міноборони, хоча ходять чутки про змінника глави міністра оборони.

Також повідомлялось, что у Зелнського висміяли заяву про бунт. Втікачі-президенти дуже надихають, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк, додавши, що російський президент спробував двічі виправдати "свою валдайську сміливість", для чого приставив до нагороди російських військових, які нібито не допустили громадянської війни.