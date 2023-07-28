За закритими вікнами: екс-міністр Ткаченко влаштував прощальну вечірку після відставки, — ЗМІ

За інформацією журналістів, банкет проходив у центрі Києва в музеї Хоменка. Серед гостей помітили народних депутатів від "Слуги народу" Микиту Потураєва та Євгенію Кравчук.

Ексміністр культури Олександр Ткаченко після відставки влаштував прощальну вечірку. Про це повідомляє "Страна".

За інформацією ЗМІ, банкет проходив у центрі Києва недалеко від парку Шевченка в музеї Ханенків (Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків). Захід розпочався після обіду і завершився близько 22:00, після чого гості почали роз'їжджатися.

Журналісти повідомляють, що під час вечірки вікна музею були зачинені ролетами, а гості заходили в приміщення через задній двір.

Біля головного входу був припаркований автомобіль Range Rover, на якому журналісти часто бачили Олександра Ткаченка. У машині був особистий водій колишнього міністра.

Серед гостей вечірки вдалося помітити народного депутата СН Микиту Потураєва, який очолює комітет з питань інформаційної та гуманітарної політики. А також заступника голови фракції СН Євгенію Кравчук. Вона також є членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, 27 липня під час пленарного засідання Верховної Ради України народні депутати підтримали відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Цьому передувала низка скандалів, пов'язаних із фінансуванням культурних проєктів під час війни. Один із них — заміна радянського герба на український за 28 млн гривень. Інший — витрати близько 400 млн гривень на серіали, які мали транслювати на каналах Freedom і "Дім". Наприклад, на фільм СМТ "Інгулець" про президента однойменного футбольного клубу Олександра Поворознюка виділили 33,6 мільйона гривень.

Крім того, ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважав, що у воєнний час потрібно витратити понад 500 млн гривень на будівництво Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

20 липня президент України Володимир Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю знайти заміну главі Міністерства культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. А наступного дня, 21 липня, Ткаченко подав заяву про відставку, пояснивши своє рішення "хвилею непорозуміння з приводу важливості культури під час війни".