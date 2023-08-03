Китай може долучитися до обговорення української формули миру у Саудівській Аравії, — WSJ

Через вихід Росії із "Чорноморської зернової ініціативи" Пекін дедалі більше відхиляється від свого курсу нейтралітету у питанні війни в Україні, зазначають журналісти.

Китайська народна республіка може долучитись до саміту в Саудівській Аравії, який планується на 5-6 серпня за участі щонайменше 30 країн, на якому обговорюватиметься "формула миру" для України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

"Китай змінює ставлення до війни Росії проти України через додаткові ризики для КНР та може приєднатись до обговорення української Формули миру у Саудівській Аравії", — йдеться у статті.

Зазначається. що Китай все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку РФ, проте вихід Кремля із "зернової угоди" став важливим тригером для Пекіну, адже КНР була одним з найбільших покупців українського зерна.

Китай змінив своє ставлення до війни в Україні?

За даними джерел видання, спроба заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина викликала в Китаї сумніви щодо стабільності влади президента РФ Володимира Путіна.

Також, на ставлення Китаю до війни вплинув і вихід РФ із "Чорноморської зернової ініціативи"

"Риторика Китаю також змінюється і можливо, вони готові розглянути українську Формулу миру як один з варіантів для врегулювання конфлікту. Таким чином, Китай може вислати свою делегацію на саміт у Саудівську Аравію для обговорення цього питання", — зазначається у матеріалі видання.

Нагадаємо, що 30 липня журналісти повідомили, що в Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України. Однією з головних цілей зустрічі — залучення Китаю до обговорення того, як закінчити війну в Україні. Пройде обговорення в місті Джидда на узбережжі Червоного моря.

Після цього, 30 липня, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що в Саудівській Аравії наступного тижня має відбутися саміт за формулою миру Володимира Зеленського і поділився деякими подробицями.

Після оголошення про проведення саміту, 31 липня у росЗМІ повідомили, що РФ стежитиме за зустріччю в Саудівській Аравії. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія позитивно оцінює і вітає будь-які спроби мирного врегулювання. Водночас армія РФ продовжує війну проти України.