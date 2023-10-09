Пропагандисти Лукашенка привітали бойовиків із перемогою, — розслідувачі (фото)

Словами колумніста Russia Today пропагандисти хотіли привітати палестинських бойовиків із перемогою, але незабаром колонку швидко прибрали з сайту "Мінської правди".

Пропагандисти Білорусі визначилися щодо нападу бойовиків ХАМАСу на суверенну державу Ізраїль і привітали їх із перемогою на сторінках пропагандистської газети "Мінська правда". Про це пише Telegram-канал "Беларуски Гаюн".

"І справді: перемога Палестини на окупованих територіях — це перемога Москви і Мінська", — наводять слова колумніста Russia Today Ігоря Молотова розслідувачі.

Колонка в "Мінській правді" Фото: Телеграм

Ба більше, він пропонує підірвати термоядерну бомбу над Ізраїлем. Порівнюючи ортодоксальних євреїв і сам Ізраїль із Третім Рейхом, із фашистськими режимами Салазара і Муссоліні, Молотов називає дії ізраїльтян "тотальною дискримінацією і пригніченням людини людиною".

"Палестинцям це не подобається. Палестинці оголошують опір фашистським методам Ізраїлю... Люди, які на весь світ говорять про Голокост, сьогодні самі стають воєнними злочинцями. Здійснюючи, тим самим, удар по історичній правді", — зауважує пропагандист.

Водночас Молотов підкреслює, що ситуація роздмухується "з метою внести розкол у білоруському і російському суспільстві, яке єдине в підтримці Палестини".

"Я говорив із послом Палестини в Москві. Він мені сказав: "Ігор, брате, — це наша спільна перемога"... Ми вже перемогли. ХАМАС і ФАТХ марширують єдиною дорогою перемоги", — резюмував він.

Зараз колонка пропагандиста режиму Лукашенка вже недоступна, але в інтернеті збереглася кеш-версія сторінки.

Мінськ і Тегеран — що відомо про їхні зв'язки

Колонка колумніста була опублікована на тлі того, що Лукашенко збирається зустрітися з віцепрезидентом Ірану Мохаммадом Мохбером, який має приїхати до Білорусі. Саме цей чиновник іранського уряду 2022 року погодився, за інформацією Reuters, розробити постачання РФ іранської зброї, зокрема ракет класу "земля-земля" і додаткових партій ударних БПЛА.

Нагадаємо, що Іран і Білорусь підписали влітку 2023 року план військового співробітництва на поточний рік, а також меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони.

"Іран і Білорусь підписали план військового співробітництва на 2023 рік, а також меморандум про взаєморозуміння між оборонними відомствами. Документи підписано під час візиту міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна до Ісламської республіки і за підсумками його переговорів із міністром оборони і підтримки збройних сил Ірану Мобрі Резою Аштіані", — йдеться в повідомленні іранського інформаційного агентства IRNA.

А на початку серпня, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), до Тегерану прибув міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, який зустрівся зі своїм колегою Мохаммадом Реза Аштіані, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та план двостороннього військового співробітництва на 2023 рік і обговорити будівництво заводу з виробництва дронів у Білорусі.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали із Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. Бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з боку Сектора Гази. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Сили оборони країни стягують артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари.

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив сотні цілей у Секторі Газа. Але командування ізраїльської армії підкреслює, що це був тільки початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Учора прем'єр-міністр Нетаньягу сказав, що Ізраїль вступає в довгу війну, її перша фаза добігає до завершення. Водночас Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні із Сектором Газа.

Також стало відомо про повітряну тривогу, оголошену на півночі Ізраїлю — на кордоні з Ліваном. З'ясувалося, що з того боку кордону здійснили два мінометні постріли, причому один зі снарядів навіть не долетів. Сили ЦАХАЛу застосували авіацію.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.