"Грубий прояв сили": Кулеба пояснив, навіщо Путін у 2007 році прийшов на перемовини з Меркель з собакою (відео)

Очільник РФ, зі слів керівника МЗС України Дмитра Кулеби, вирішив здійснити своєрідний акт залякування, оскільки знав про страх тодішньої канцлерки ФРН перед собаками.

Голова Кремля Володимир Путін у 2007 році прийшов на перемовини з Ангелою Меркель, яка очолювала німецький уряд, з собакою, щоб продемонструвати грубий прояв сили. Подробиці повідомив керівник МЗС України Дмитро Кулеба інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Російський президент знав про страх тодішньої канцлерки ФРН щодо цих тварин. Він навмисно пішов на такий вчинок.

Дмитро Кулеба наголосив на тому, що очільник Кремля вирішив здійснити своєрідний акт залякування. Він намагався вплинути на емоції канцлерки.

"Показати чистий прояв сили, такий грубий, маскулінний прояв сили. Тобто, чисто налякати", — сказав міністр.

Також він розповів, що під час перемовин у Туреччині навесні 2022 року голова МЗС України ледве себе стримав від емоційних дій, яких не дозволяє дипломатичний протокол. Він розповів, як хотів підвестися і вдарити в обличчя Сергія Лаврова, керівника МЗС РФ. З його слів, це ті зустрічі, де виникало бажання співрозмовнику "заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити".

Нагадаємо, 16 січня Дмитро Кулеба заявив, якщо в українців закінчиться зброя, то вони проти російських окупантів воюватимуть лопатами. На його думку, час для ухвалення Конгресом США угоди щодо фінансування підтримки для України спливає, а постачання зброї може допомогти уникнути НАТО прямого військового конфлікту з Росією. Захід буде змушений у майбутньому, як вважає Дмитро Кулеба, ухвалити рішення щодо надання зброї в Україну, однак це можуть бути вже зовсім інші обставини.