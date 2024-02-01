У третини нові авто і нерухомість: ЗМІ вивчили декларації депутатів за 2022 рік (інфографіка)

За даними журналістів, найбільше цінних активів у перший рік повномасштабної війни придбали представники фракції "Слуга народу" та депутатської групи "Довіра".

Кожен третій народний депутат України, який подав декларацію за 2022 рік, придбав новий автомобіль або нерухомість протягом першого року повномасштабної війни. Про це пише "Економічна правда" 1 лютого.

Строк для подання декларацій держслужбовцями за 2021-2022 роки закінчився 31 січня. Журналісти проаналізували декларації за 2022 рік на предмет купівлі машин або нерухомості.

Так, у перший рік великої війни нардепи задекларували 134 нові автомобілі на додачу до тих 304, що вже значилися в їхній власності. Згідно з деклараціями, 109 депутатів купили щонайменше одну машину. Ще 25 нардепів не мають транспортних засобів, або ж не подали відповідні декларації.

Серед авто, яким віддають перевагу народні обранці, журналісти відзначили Mercedes і Lexus.

Автомобілі в деклараціях нардепів Фото: Економічна правда

Що стосується нерухомості, у 2022 році нардепи придбали 260 нових квартир, будинків і земельних ділянок. Покупку нерухомості здійснив кожен третій депутат. При цьому до повномасштабного вторгнення у власності нардепів уже значилися майже тисяча об'єктів нерухомості.

ЗМІ підрахували, що найбільша частка нових автомобілів і об'єктів нерухомості припадає на представників фракції "Слуга народу" і депутатської групи "Довіра".

Журналісти також вказали на те, що 2022 року депутати стали частіше віддавати перевагу отриманню майна в користування. Так, більшість покупок, задекларованих нардепами, перебуває в них в оренді або "іншому праві користування".

Нагадаємо, станом на 12 грудня лише 53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік. За 2022 рік — ще менше. Фокус з'ясував, що в більшості випадків дружини нардепів і політиків "багатші", ніж вони самі.

Серед тих, хто подав декларацію — співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і народний депутат України Олександр Герега. Він задекларував кілька об'єктів нерухомості в Іспанії, понад десяток земельних ділянок на Київщині, три будинки, якими володіє одноосібно, і два об'єкти нерухомості, якими володіє спільно з дружиною, та інше майно.