У Сенаті США вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, — посол Макарова

За словами Оксани Макарової, демократ Чак Шуммер внесе на голосування питання про припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США вже 8 лютого.

У Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання про захист кордону. Про це повідомила посол України в США Оксана Макарова у себе в Facebook.

"Великий пакет (Україна/Ізраїль/Тайвань/Міграційна реформа) очікувано не підтримано (49-ЗА, 50- ПРОТИ) через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці", — написала вона.

За словами Макарової, ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнувань опублікував текст документа "на заміну", який передбачає винятково міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю і Тайваню, але вже без міграційної реформи.

І ось, як повідомила посол, Сенат підтримав (58 голосів проти 41) процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню, яке потрібне для винесення на голосування питання про припинення дебатів і розгляд "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього буде потрібно вже 60 голосів.

"Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Шуммер (демократ Чак Шуммер, — ред.) повідомив, що має намір винести на голосування питання про припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, що включає Україну, Ізраїль і держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого", — написала Макарова.

Нагадаємо, що в ISW раніше повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.