Не дати себе пошити в дурні: Трамп закликав США припинити безумовну допомогу Україні

Американський експрезидент наголосив, що США не повинні давати гроші будь-яким країнам без надії на їхнє повернення або без відсотків і на необмежений термін.

Експрезидент США Дональд Трамп 10 лютого заявив, що Штати мають припинити надавати іноземну допомогу у форматі передання коштів, зокрема Україні, якщо це тільки не робиться у вигляді позики. Таким чином, американці більше не повинні "шити себе в дурні", написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Колишній очільник Білого дому переконаний, що кошти можна позичати виключно на надзвичайно вигідних умовах, "наприклад, без відсотків і на необмежений термін". Коментарі Трампа пролунали після того, як він обрушився на двопартійну угоду про кордон і пакет зовнішньої допомоги на суму 118 мільярдів доларів, яку республіканці в Сенаті зрештою заблокували 7 лютого.

"Ми ніколи більше не повинні давати гроші без надії на їх повернення або без будь-яких "застережень". Сполучені Штати Америки більше не повинні шити себе в дурні!", — написав Трамп.

Оглядачі телеканалу CNN вважають, що новий пакет заходів з надання іноземної допомоги, щодо якого Сенат має розпочати процедурні голосування в неділю, 11 лютого, буде в підсумку так само зірвано. Причому сам Трамп, виступаючи перед виборцями Південної Кароліни, наголосив на провалі двопартійної угоди щодо кордону та пакета іноземної допомоги на суму 118 млрд доларів.

"Цього тижня ми здобули ще одну велику перемогу, яку має святкувати кожен консерватор: ми розгромили катастрофічний законопроєкт про відкриті кордони, розроблений шахраєм Джо Байденом. Ми розгромили його", — сказав американський експрезидент.

Доля законопроєкту

Журналісти CNN також зазначають, що новий законопроєкт може зіткнутися з перешкодами не лише через позицію Трампа. Так сенатор-республіканець Ренд Пол із Кентуккі, який давно виступає проти іноземної допомоги, може сповільнити процес узгодження. І якщо всі 100 сенаторів не погодяться прискорити процес і швидко ухвалити законопроєкт, то остаточне голосування відбудеться наступного тижня.

"Якщо знадобиться тиждень або місяць, я змушу їх залишитися тут, щоб обговорити, чому вони вважають кордон України більш важливим, ніж кордон США", — підкреслив Пол.

Нагадаємо, під час звернення до Конгресу 6 лютого президент США Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в проблемах із наданням допомоги Україні. Він зазначив, що через позицію Трампа у США не можуть узгодити реформу міграційної системи.