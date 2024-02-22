Анджей Дуда погодився зустрітися із Зеленським на кордоні Польщі й України

Держсекретар Канцелярії президента Польщі заявив, що зустріч урядів і президентів — єдиний спосіб вирішити велику проблему, яка виникла.

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на кордоні двох країн, щоб обговорити протести польських фермерів. Разом із ним також будуть присутні польський і український уряди. Про це сказав держсекретар Канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі TVN24.

За словами Дери, зустріч урядів і президентів — єдиний спосіб розв'язати велику проблему, яка виникла.

"Це боротьба наших фермерів за засоби до існування... Це боротьба українського народу за засоби до існування. Якщо до цього підійти з такого погляду, то ситуація, що склалася, видається дуже складною для обох сторін, тому що рішучість і тієї, й іншої сторони величезна. А ця проблема потребує вирішення", — заявив він.

Дера зазначив, що немає шляху, окрім як переговори, діалог і ухвалення рішень, що стосуються Євросоюзу. Багато фермерів у різних країнах ЄС протестують проти ситуації, яка склалася у сфері сільського господарства.

Також польський політик заявив, що Дуда докладає всіх зусиль, щоб допомогти Україні. А все, що відбувається на кордоні, — це результат війни. На думку Дери, головувати на зустрічі двох урядів має прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, оскільки блокада фермерами пов'язана з тим, що відбувається в ЄС.

"Уся ця буча виникла через те, що в Україні та Євросоюзі абсолютно різні стандарти сільськогосподарського виробництва. Тому в Україні ціна на цю продукцію інша. І тому польські фермери сьогодні борються за своє виживання й існування", — сказав Дера.

Він також зазначив, що зустрічатися на кордоні — не найбезпечніше рішення. Переговори урядів можна організувати у Варшаві або Жешуві, Любліні.

"Звичайно, ці дебати не будуть тривалими, бо там їм не місце... Ідея ж полягає в тому, щоб розчистити кордон", — додав Дера.

Зустріч Зеленського й Дуди: що відомо

Нагадаємо, що 21 лютого Зеленський звернувся до президента Польщі через блокаду кордону. Він доручив уряду до 24 лютого відвідати кордон між Україною та Польщею.

"І я прошу тебе, Дональде, пане Прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не повинні це затягувати", — сказав глава держави.

Пізніше представник Зеленського Сергій Никифоров розповів, що ситуація на українсько-польському кордоні неприпустима та її потрібно вирішувати. За його словами, глава держави готовий незаплановано зустрітися на вищому рівні, щоб урегулювати ситуацію, яка склалася на українсько-польському кордоні