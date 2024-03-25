Законопроєкт про Telegram зареєстрували у Раді: чи заборонять месенджер в Україні

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, законом "Про медіа" здійснюється неповне регулювання інформаційного простору країни, що не забезпечує ефективного реагування з боку держави на ряд проблем в інформаційній сфері.

У понеділок, 25 березня, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11115 про "регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація". Картка цього документа з’явилася на офіційному вебпорталі парламенту.

Суть законопроєкту

Йдеться насамперед про такий комунікативний канал, як Telegram, що дещо раніше анонсував народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький. У пояснювальній записці до проєкту акцентується увага на тому, що законом "Про медіа" здійснюється неповне регулювання інформаційного простору країни, що не забезпечує ефективного реагування з боку держави на ряд проблем в інформаційній сфері.

"В умовах повномасштабної агресії проти України ці проблеми створюють загрози національній безпеці", — констатують автори законопроєкту.

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І наводять цифри аналітичної компанії InMind, що за обсягом використання для отримання інформації месенджер Telegram перевищує YouTube в 4,5 рази — 72% проти 16%. Тож, як запевняють автори законопроєкту, така платформа "повинна мати регулювання не менше ніж інші джерела масової інформації із значно меншим охопленням".

Додатковим аргументом для запровадження регулювання називають той фактор, що Telegram може бути пов’язаний з державою-агресором, про що свідчать певні факти.

"У спільній заяві щодо захисту інформаційного простору України від російських ворожих Telegram-каналів, зробленій Центром протидії дезінформації при РНБО, МВС, Міноборони, СБУ та іншими державними органами, прямо зазначалось про причетність цілого ряду каналів на платформі Telegram до російських спецслужб", — зафіксовано у пояснювальній записці.

Пояснення ініціаторів законопроєкту

Нардеп Княжицький, який нещодавно анонсував цей законопроєкт на власній Facebook-сторінці, підтвердив проблеми Telegram як джерела інформації.

"Проблема Telegram — це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку, Генштаб ЗСУ прямо каже, що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого — ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців", — написав Княжицький.

Проте нардеп наголосив, що в документі пропонується не блокування Telegram та аналогічних платформ поширення інформації, а йдеться про ефективне регулювання їх діяльності.

"Ми маємо універсально підходити до всіх, це не є закон проти якоїсь однієї мережі. Але, безумовно, я цей проєкт готував, маючи на увазі насамперед Telegram, хоча є й інші подібні платформи", — зазначив Княжицький.

За словами парламентарія, по суті, це поняття поширюється на всіх комунікаційні канали — Telegram, TikTok, інші мережі поза ЄС. Водночас він наголосив, що ця ініціатива спрямована зокрема на те, щоб скасувати ті виняткові умови, які наразі існують в Україні для Telegram.

29 лютого Ярослав Юрчишин розповідав, адміністрація месенджера не хоче спілкуватися з українською владою щодо блокування каналів, які поширюють російську пропаганду. З огляду на це, як пояснив він, "логічним" буде заблокувати Telegram в Україні.

Раніше голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк назвала Telegram соціальною мережею, яка займає перше місце у світі за поширенням дезінформації. Також представник ГУР МОУ Андрій Юсов пояснював, чому Telegram небезпечний для України.