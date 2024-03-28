Права військових та Безугла: Рада не ухвалила жодного рішення і розійшлась на два тижні, — нардеп

У залі було лише 109 нардепів, заявив парламентар Железняк. Він також поінформував, що президія Ради досі не отримала заяву про вихід з фракції "Слуга народу" від Марʼяни Безуглої. Сама депутатка стверджує, що її "формально не відпускають".

У четвер, 28 березня, Верховна Рада України не змогла ухвалити жодного рішення і через відсутність кворуму засідання закрили. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

До обіду в українському парламенті виступила голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве. Її промову перервав сигнал повітряної тривоги. Після відбою до зали парламенту повернулися не всі депутати.

"Хоча і до початку засідання це було очевидно, що сьогодні 226+ депутатів не збереться, тому на засідання окрім виступу гостей з Франції поставили тільки провал постанов", — написав Железняк.

За його словами, під час першого голосування у сесійній залі були присутні лише 109 народних обранців.

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Зрештою депутати провалили три блокуючі постанови, які не дозволяли голові Верховної Ради підписати законопроєкти:

9667-1П про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб (17 голосів);

10313П та 10313-1П1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голосів).

"На цьому засідання у березні завершились. Все… потужно попрацювали", — констатував Железняк.

Він уточнив, що наступного разу Верховна Рада збереться на засідання "можливо через два тижні".

Вихід Безуглої з фракції "Слуга народу"

Під час засідання віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко оголосив, що президія Верховної Ради досі не отримала заяви від народної депутатки Мар'яни Безуглої про вихід із фракції "Слуга народу". Про це повідомила y Telegram народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Марʼяна — брехуха. Памʼятаєте, як вона пафосно заявила, що написала заяву на вихід з фракції СН? Сьогодні "Європейська Солідарність" закликала головуючого на пленарному засіданні Корнієнка негайно її оприлюднити, бо вже пройшло 2 місяці", — написала Геращенко.

Своєю чергою Безугла опублікувала у Facebook допис-відповідь Геращенко, у якому заявила, що її "формально не відпускають" з фракції.

"Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, "неправильно оформлена". Коротше, формально не відпускають. З партії "Слуга народу" вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції", — наголосила Безугла.

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Своїм баченням цієї ситуації поділився нардеп Железняк. Він нагадав, що окрім виходу з президентської фракції Безуглої, парламент не розглядає постанову про складання депутатського мандату іншого "слуги". Про кого саме йдеться, Железняк не уточнив. Ймовірно це В'ячеслав Медяник, який ще у лютому написав відповідну заяву.

За його словами, у фракції "Слуга народу" зараз офіційно 235 депутатів. Коаліція має складатися з 226 народних обранців.

"Зараз і так запас малий у 10 голосів, а якщо випустити ще двох депутатів, то буде взагалі 8-м. І в майбутньому це достатньо великий ризик. Фактично невеличка група мажоритарників в СН зможе поставити під сумнів існування коаліції. Тому нікого вже відпускати не будуть…. Тільки коли іншого виходу не буде", — вважає Железняк.

Це питання він назвав "чисто політичним".

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Нагадаємо, 19 лютого народний депутат від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник написав заяву про складання депутатських повноважень. Верховна Рада досі не припинила його повноваження.

Ще в січні голова президентської фракції Давид Арахамія заявив, що 17 нардепів від монобільшості виявили бажання скласти мандат. Утім, політсила ухвалила рішення, що позбавлятимуть мандата лише в тому разі, якщо будуть на це відповідні обставини по здоров'ю.

20 березня журналісти "Української правди" опублікували матеріал, у якому стверджували, що фракція "Слуга народу" у парламенті близька до "остаточної дезорганізації". Скласти мандат нібито хочуть десятки народних депутатів.

Своєю чергою Давид Арахамія проблеми в монобільшості заперечив і спростував чутки про її можливий розпад. Він нагадав, що "Слузі народу" ще з 2019 року пророкують розпад.