Уряд воєнного часу. Як впорався зі своєю роботою Кабінет міністрів у 2023 році

Головні завдання уряду України в нинішній ситуації — забезпечення військ, фронту й утримання соціальної та комунальної ситуації в країні під контролем. Допомога бізнесу, що вижив, який має хоч якось наповнювати скарбницю. А там, де не вистачає внутрішнього ресурсу, вишукувати міжнародну допомогу. Наскільки впоралися міністри — оцінили експерти, опитані Фокусом.

Увечері 25 лютого 2022 року президент із командою записали відео з-під Офісу на Банковій, у якому з'явилися Зеленський, Шмигаль, Єрмак, Арахамія і Подоляк. "Усі ми тут!" — говорив Зеленський, підкреслюючи, що керівництво країни не втекло під час початку вторгнення. Це дорого коштує. І якщо, і коли у "Першого" виникне невдоволення роботою уряду, він завжди пам'ятатиме, хто тоді 25 лютого був із ним у напівосадженому Києві. Тож, говорити про відставку Дениса Шмигаля немає сенсу, доки тому не виникне політична доцільність. А поки що можуть змінювати "гвинтики" цієї системи.

Із замінами в Кабміні Шмигаля справа завжди йшла бадьоро. Міняли багато й зі смаком. За часів СOVID-19 змінили трьох міністрів охорони здоров'я. 3 березня 2021 року був урожайний день — у відставку пішли 5 міністрів! Взагалі, за підсумками 2021 року в Кабміні змінилися 11 із 22 міністрів — рівно половина!

Проте, й у сьогоднішньому Кабінеті є шановні довгожителі, які прийшли ще з першим складом 4 березня 2020 року, це: Дмитро Кулеба, Михайло Федоров, Денис Малюська (останні двоє працювали ще за прем'єра Олексія Гончарука), а також Сергій Марченко та Юлія Свириденко, які приєдналися до Кабміну через місяць-два після офіційного голосування.

Кадрова кульгавість переслідує Кабмін Шмигаля і цього року. Відправлено в почесну відставку міністра оборони Резнікова, пішли міністр культури Ткаченко і спорту Гутцайт. Причому, роботу останніх двох експерти оцінили так, що редакція ухвалила рішення залишити відставників "без оцінки", щоб не псувати карму їхнім колегам, які залишилися. І треба сказати, що загальна оцінка уряду Шмигаля в результаті стала найвищою за час оцінювання у Фокусі. У дебютному 2020-му році Шмигаль отримав 5 балів, у передвоєнному 2021-му уряд оцінили на 5.4. А цього року Кабмін отримав від експертів високі 5,7 балів.

Головні завдання для уряду в умовах війни Денис Шмигаль окреслив так: "Перше і ключове — це фінансування армії та оборони нашої держави. Друге — це виплата всіх соціальних зобов'язань і соціальний захист тих, хто цього потребує. Третє — це макроекономічна стабільність і перебудова економіки на рейки воєнного часу".

Про те, як впоралися з цими завданнями міністри — Фокусу розповіли експерти.

Олексій Газубей, головний редактор Фокуса

Як ми рахували

Оцінити ефективність роботи міністрів за 10-бальною шкалою ми традиційно попросили профільних експертів. Потім бали підсумовували і ділили на кількість експертів за кожним фігурантом рейтингу. У підсумку вийшов середньоарифметичний бал. Два міністри, які пішли у відставку наприкінці року, залишилися без оцінок, але експертна характеристика цих чиновників присутня.

Також у рейтингу ми оцінили роботу керівників чотирьох важливих відомств, які не входять до складу уряду, але значно впливають на різні сфери життя в країні: "Укренерго", НБУ, НАБУ і НАЗК.

Оцінку главі уряду Денису Шмигалю вивели як середню експертну оцінку Кабінету міністрів (без урахування оцінок відомств).