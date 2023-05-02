Усього чотири на весь світ. У Мексиці вперше виявлено статую божества майя Кавіля

У південно-східному регіоні Мексики виявлено надзвичайне археологічне відкриття, пов'язане з давнім божеством мая Кавілєм.

Нещодавно археологи, які працюють над масштабним проєктом "Потяг мая", що пролягає через південно-східний регіон Мексики, виявили надзвичайну скульптуру бога древніх людей Кавіля. Цю рідкісну знахідку виявили в урні, яку нещодавно розкопали на 7-й секції будівельного майданчика, пише Arkeonews.

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Кавіль відомий як божество блискавки, змій, родючості та кукурудзи, його зображують із зооморфною головою, великими пронизливими очима, довгою, задертою догори мордою та заломленим зміїним хвостом, що символізує блискавку.

Хоча Кавіль раніше зображувався на рельєфах мая, а також у Дрезденському та Маяському кодексах Мексики, ця статуя є лише четвертою відомою такою знахідкою, попередні три виявлені в Тікалі, Гватемала.

Говорячи про значення цієї знахідки, генеральний директор Національного інституту антропології та історії (INAH) Прієто Ернандес заявив: "Це відкриття є надзвичайно важливим, враховуючи дефіцит зображень бога Кавіля. Досі нам було відомо лише про три з них у Тікалі, Гватемала, і це одне з перших, знайдених на мексиканській землі".

Хоча експерти зустрічали зображення Кавіля на картинах і рельєфах, вони рідко стикалися з тривимірним зображенням бога.

Згідно з пресрелізом INAH, команди, відповідальні за порятунок артефактів зі шляху потяга, зробили безліч відкриттів, зокрема і цю чудову статую божества. Станом на 27 квітня виявлено та збережено майже 896 000 керамічних виробів, 491 кістку та майже 49 000 споруд або фундаментів.

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