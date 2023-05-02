Науковий прорив. Вчені визначили причину пошкодження серця під час лікування раку

Дослідники стали на крок ближче до усунення серйозного побічного ефекту під час лікування раку.

При лікуванні раку, як і раніше, існує багато негативних наслідків для здоров'я. Але вчені тепер стали на крок ближче до того, щоб усунути один із побічних ефектів такого лікування – ушкодження серця чи кардіотоксичності, пише New Atlas.

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Кардіотоксичність — це ушкодження серця, яке виникає в результаті лікування деяких видів раку і прийому ліків. Такий побічний ефект може з'явитися через кілька років після закінчення лікування від раку. У тому числі й у дорослих, які лікувалися від раку у дитинстві. Таке пошкодження заважає серцю нормально перекачувати кров і може спричинити серцеву недостатність.

Вчені з Університетського коледжу Лондона змогли ідентифікувати 33 білки в крові, які пов'язані з підвищеним ризиком розвитку низки серцевих захворювань, включаючи серцеву недостатність, і вони водночас є мішенями для багатьох методів лікування раку, але також спричиняють пошкодження серця.

"Білки, які ми виявили в рамках нашого дослідження, допоможуть прискорити створення таких ліків у майбутньому, щоб використовувати нові методи лікування як раку, так і хвороб серця. Таким чином вчені стануть більш впевненими в дії ліків, що розробляються, щоб уникнути появи пошкоджень серця" — каже Флоріан Шмідт з Університетського коледжу Лондона, Великобританія.

За словами вчених, їхнє нове відкриття сприяє розробці ліків від раку, які не впливають на звичайні білки, а також препаратів, які не шкодитимуть тим людям, які мають проблеми із серцем.

За словами дослідників, незважаючи на успіхи в лікуванні ракових пухлин, одним із наслідків дії існуючих методів лікування став ризик ушкодження серця. Тому є шанс, що нові методи лікування позбавлять людей появи такого побічного ефекту.

Як уже писав Фокус, нове дослідження Ньюкаслського університету передбачає, що китайська рослина астрагал може допомогти зберегти серце після серцевого нападу.

Також Фокус вже писав про те, що в США підліток ожив після того, як його серце не билося дві години. У Семмі Берко зупинилося серце під час занять скелелазінням.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.