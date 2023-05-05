Важлива особливість. Вчені розповіли, чому одні люди втрачають свій акцент, а інші – ні

Деколи позбутися акценту буває вкрай складно і нове дослідження розповідає, чому це так.

Акценти є плинною характеристикою мови. Те, як людина каже, є невіддільною частиною її особистості. По суті, це вельми племінний спосіб позначення приналежності до тієї чи іншої соціальної групи, пише IFLScience.

Однак акцент може бути не лише ознакою приналежності, а й тим, що поділяє суспільство. Мабуть, кожен із нас зможе згадати приклад, коли людина змінила свій регіональний чи національний акцент. Але знайдуться і ті, хто не зміг цього зробити. Чому так відбувається?

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За словами професора фонетики Університету Редінга Джейн Сеттер, ми можемо думати про свій акцент як про фізичну частину того, ким ми є. Однак свідоме чи підсвідоме бажання пристосуватися може зіграти свою роль і вплинути на те, як ми говоримо, бажаємо того, чи ні. Дослідження свідчать, що акцент людини зміщуватиметься у бік акценту групи, з якою людина ідентифікує себе у той чи інший період.

Вчені зазначають, що для людей, здатних змінити свій акцент, те, як вони кажуть, може виявитися менш важливим для почуття їхньої ідентичності, або їхня ідентичність із соціальною чи професійною групою може виявитися більш важливою.

Попередні дослідження показують, що ми зазнаємо впливу мовних моделей оточення ще до того, як народжуємося. Результати показали, що з крику немовлят можна виявити тональні аспекти, характерні їх мовним товариствам.

Розширюючи свої соціальні зв'язки, ми поєднуємося з людьми, які не входять до нашої обмеженої соціальної групи, і стикаємося з великою кількістю моделей мови. Все це, по суті, може призвести до швидкої зміни акценту дитини, про що також свідчить низка досліджень.

Для людей, у яких акцент не змінюється, це може бути пов'язано з тим, що вони почуваються комфортно й у безпеці у своїй ідентичності, а їх акцент є вкрай важливою частиною його. До того ж вони можуть навіть не усвідомлювати, як багато для них означає їх акцент.

Раніше дослідники також виявили, що пошкодження головного мозку та інсульт у поодиноких випадках можуть призвести до синдрому іноземного акценту. Він виникає у результаті фізичних змін, які не контролюються тим, хто говорить.

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