Вчені розкрили таємничу внутрішню частину Місяця: має щось спільне із Землею (фото)

Дослідники відкрили місяцетруси й завдяки їм змогли зазирнути в серце природного супутника нашої планети.

Програма "Аполлон", прийнята 1961 року і завершена 1975 року, принесла на поверхню природного супутника Землі кілька важливих інструментів, зокрема сейсмографи. Завдяки їм дослідникам вдалося відкрити місяцетруси, які пролили світло на те, що знаходиться в середині Місяця, пише IFLScience.

Тільки за останні два десятиліття вчені з'ясували, що природний супутник Землі має рідке ядро, проте нове моделювання тепер показує, що це щось більше. Дослідники вважають, що всередині цього зовнішнього ядра є внутрішнє тверде, як і у нашої планети.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дані місії "Аполлон" можуть враховувати Місяць як із внутрішнім ядром, так і без нього, а тому дослідники використали моделювання, щоб відтворити фізичні властивості Місяця, зокрема:

дані про його масу;

тому, як він обертається;

дані про деформацію припливами.

Ці дані свідчать, що у природного супутника Землі також має бути й внутрішнє тверде ядро. Тепер дослідники вважають, що він має діаметр близько 500 кілометрів, щільність якого нижче, ніж у Землі.

Однак це не все, що вдалося виявити вченим, використовуючи моделювання. Отримані дані проливають світло на явище, яке називається переворотом місячної мантії. Простими словами, це явище є процесом, в якому матеріал з мантії, товстого середнього шару між тонкою корою і зовнішнім ядром, трохи переміщався.

Уявлення художника про те, як міг би виглядати шматочок Місяця Фото: Géoazur/Nicolas Sarter

Вчені вважають, що завдяки цьому процесу деякі елементи, зокрема й багатий на залізо матеріал, могли піднятися від межі ядра і мантії на поверхню супутника Землі. Таким чином вони опинилися у вулканічних породах, які зараз і становлять місячну кору. Водночас більш щільні частини кори, навпаки, опустилися крізь мантію аж до місячного ядра.

Дослідники вважають, що розуміння внутрішніх властивостей Місяця сьогодні може пролити світло на те, що відбувалося раніше. Так, вчені вважають, що супутник Землі мав надзвичайно потужне магнітне поле, яке приблизно в сотню разів сильніше, ніж у Землі, і воно було вироблено ядром. Зазначимо, що сьогодні цього місячного магнітного поля майже не існує, тому розуміння внутрішньої частини Місяця може пролити світло на те, як і чому це могло статися мільярди років тому.

Вчені відзначають, що результати їх моделювання, по суті, поставили під сумнів еволюцію магнітного місячного поля завдяки демонстрації існування внутрішнього ядра. Ба більше, вони вважають, що результати дослідження також є підтвердженням сценарію глобального перевороту мантії, який дає уявлення про хронологію "бомбардування Місяця" в перший мільярд років існування Сонячної системи.

Раніше Фокус писав про те, що тепер на Місяці можна буде видобувати кисень : у NASA провели унікальний експеримент.