Скільки грошей потрібно для щастя, і чи буде їх колись достатньо: що думає наука

Вчені провели метааналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути лише багатими, щоб бути щасливими.

Десятиліттями ідея про те, що "щастя не купиш за гроші" превалює у суспільстві. Безліч досліджень спростовують цю теорію і впевнені, що наше щастя все ж таки безпосередньо залежить від того, скільки заощаджень у нас на рахунку. Інші ж навпаки, вважають, що тільки грошей для досягнення відчуття щастя ніколи не буде достатньо, пише Science Focus.

Вчені провели метааналіз, у якому розглянули результати останніх наукових праць, щоб розставити всі крапки над "і" у цьому питанні. Ще у 2020 році дослідники проаналізували дані Управління національної статистики та Індексу щасливої планети, щоб з'ясувати, яка сума у середньому потрібна британцю для щасливого життя. Тоді результати показали, що для щастя достатньо 42800 доларів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Через рік вчені під керівництвом Метью Кіллінгсворта з Пенсільванського університету провели своє дослідження і виявили, що немає межі досконалості — для щастя "чим більше грошей, тим краще". Тепер соціологи з усього світу вважають, що бажання грошей пов'язане не просто з нашою "жадібністю", воно фактично є відображенням світу.

Річ у тому, що багаті люди, як правило, здоровіші, а хороше здоров'я також є запорукою щастя. Крім того, багаті люди вкладають гроші в "купівлю вільного часу" та інвестують у себе, а не "у речі", які нібито можуть збільшити наше щастя.

Ще одним не мало важливими аспектами щастя є відносини, задоволення від роботи та просто можливість насолоджуватися життям. Однак заощадження на рахунку дають нам відчуття свободи та пропонують більше можливостей у всіх цих категоріях.

Дослідники також виявили, що на відчуття щастя впливає те, наскільки ми порівнюємо себе з іншими. Якщо ми здатні підтримувати той самий рівень життя, що й оточення, ми відчуваємо вищий рівень добробуту, а отже, почуваємося щасливішими.

Цікаво, що інше дослідження також виявило, що діти багатих батьків мають більше проблем, ніж діти менш багатих батьків. Наприклад, йдеться про вищі ризики:

депресії;

занепокоєння;

розладів харчової поведінки;

зловживання психоактивними речовинами.

Дослідники також виявили, що разом з тим, як кількість грошей примножується на нашому рахунку, ми можемо ставати менш етичними та менш чуйними. Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що багатство вселяє почуття свободи. А чим багатшим ви стаєте, тим менше вас турбують проблеми та почуття оточення.

Вчені з Каліфорнійського університету в Берклі та Сан-Франциско також виявили, що люди з нижчими доходами краще розуміють вираз обличчя інших і більш чутливі до них.

Раніше Фокус писав про те, що за гроші справді можна купити щастя, але вчені попереджають: є одна умова.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.