Кілька простих кроків може врятувати мільйони новонароджених: вчені пояснили як

Моторошне дослідження виявило, що кожна четверта дитина у світі народжується недоношеною або з недостатньою вагою.

Згідно з нещодавнім дослідженням, аспірин — скромне знеболювальне — може врятувати життя понад мільйону новонароджених у країнах, що розвиваються, щороку. Водночас дослідники виявили, що кожна четверта дитина, народжена у світі у 2020 році, народилася занадто рано або занадто маленькою, і прогрес у зменшенні цього показника є дуже незначним, пише ScienceAlert.

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Щоб розв'язати цю проблему, експерти закликали уряди та організації активізувати свої зусилля з підтримки вагітних жінок і немовлят у країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Впровадження лише восьми простих заходів, серед яких надання енергетичних, білкових та мікроелементних добавок, низьких доз аспірину, просвітницька робота щодо куріння та лікування таких захворювань, як малярія, сифіліс та бактерії в сечі, дозволило б запобігти понад 565 000 випадків мертвонародження.

Однак результати показали, що лише цього недостатньо. Якщо зробити стероїди доступними для вагітних жінок і відтермінувати перетискання пуповини, можна було б також запобігти понад 475 000 смертей новонароджених.

Попри приблизну вартість у 1,1 мільярда доларів, вчені стверджують, що це невелика ціна за такий значний вплив. Шокуючи, вони виявили, що кожна четверта дитина, народжена у світі у 2020 році, народилася або недоношеною, або з недостатньою вагою, що означає, що вона маленька і вразлива.

Джой Лоун з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, одна з авторів дослідження, пояснила, що традиційний метод вимірювання низької ваги під час народження обрав фінський лікар у 1919 році "дещо випадково".

Вона додала, що таке вимірювання залишається незмінним вже понад століття, попри безліч доказів того, що немовлята, які народжуються з низькою вагою, не всі однакові.

Дослідники проаналізували базу даних, яка включала 160 мільйонів живонароджених з 2000 по 2020 рік, щоб отримати детальніше розуміння проблеми. Фахівці виявили, що вона — набагато поширеніша проблема, ніж вважалося раніше.

Лоун наголосила, що це проблема не лише країн Африки на південь від Сахари та Південної Азії, вона зачепила кожну країну. Дослідниця також зазначила, що однією з причин повільного прогресу у її розв'язанні є те, що вона, як правило, зачіпає сім'ї та жінок, які не мають права голосу.

Наприклад, вагітні афроамериканки у США, які отримують нижчий рівень медичної допомоги, ніж інші групи населення.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.