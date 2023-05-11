"Підземілля та дракони" за рецептом: настільні рольові ігри мають терапевтичний ефект

Терапевти звертаються до рольових ігор, таких як "Підземелля та дракони", щоб допомогти своїм пацієнтам покращити самооцінку, соціалізацію та загальний стан психічного здоров'я.

Підземелля та дракони, рольова гра, яка підкорила світ у 1970-х роках, останніми роками знову набуває популярності. І хоча багато хто може розглядати її як форму втечі, "Підземелля та дракони" досліджують терапевти та психологи, які бачать у ній потенційний інструмент для покращення емоційного та соціального благополуччя, пише IFLScience.

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Вперше винайдена в 1974 році Гері Гайгексом і Дейвом Арнесоном, Dungeons and Dragons надихнула безліч таких ігрових систем і принесла задоволення мільйонам людей по всьому світу.

Гра дозволяє гравцям створювати безліч рас з різними професіями і в різних фантастичних сценаріях. Ветерани гри часто хвалять її за соціальний вимір, креативність, розширення особистих можливостей, а також за те, що вона майже повністю базується на уяві.

Однак, попри її позитивні сторони, репутація гри заплямувалася у 1980-х роках, коли вона стала асоціюватися з "Сатанинською панікою", що охопила Америку.

Сатанинська паніка була істеричним рухом, який призвів до сотень звинувачень і судових процесів по всій країні, а Dungeons and Dragons та її прихильники стали головною мішенню людей, які здійснили гучну медіаатаку і засудили гру як окультний інструмент, призначений для того, щоб привести дітей до демонічної одержимості.

Тепер нове покоління психологів і терапевтів приєднується до щораз більшого ентузіазму, використовуючи Dungeons and Dragons у своїй клінічній роботі.

За словами Франческо Каузо, клінічного психолога з Австралії, гра "Підземелля та дракони" може стати чудовим засобом для налагодження контакту, а також надає унікальну можливість оцінити емоційну обізнаність клієнта та його здатність сприймати різні погляди.

Для Каузо, який грає в рольові ігри з підліткового віку, вибір персонажа гравцем є джерелом інформації, корисної для лікування. Він часто помічає, що гравці обирають своїх персонажів з певним наміром, і йому, як терапевту, цікаво, що це за намір.

Персонажі, яких створюють гравці, можуть відповідати потребам і досвіду, яких вони прагнуть і яких їм бракує в житті, і це може стати чудовою відправною точкою для розв'язання цих проблем у терапії. Це може слугувати чудовою практикою для встановлення кордонів або ведення складних розмов.

Ба більше, грати персонажем із кардинально відмінними ідеями, інтересами, мотиваціями, симпатіями та антипатіями — цінна можливість перевірити альтернативні підходи до власного мислення та отримати уявлення про інші способи буття. Це може сприяти кращій емпатії та надати можливість побачити світ очима іншого.

Багато в чому використання гри "Підземелля та дракони" як інструменту в терапевтичній зустрічі не є чимось новим. Гра сама по собі має різні переваги для психічного здоров'я і використовується для допомоги дітям у терапії відтоді, як психологія виникла як наука.

Однак доведено, що вона також корисна і для дорослих, наприклад, сприяє розвитку адаптивної поведінки, креативності, репетиції ролей, інтеграції розуму і тіла, підвищенню самооцінки та соціалізації

Загалом, "Підземелля та дракони" надає унікальну можливість дослідити свій внутрішній світ і потренувати навички, необхідні в реальному житті, в безпечному, контрольованому середовищі. Гра пропонує спільний творчий простір, де гравці можуть взаємодіяти один з одним, досліджувати свої творчі здібності, а також розвивати навички розв'язання проблем і комунікації.

Крім того, це може бути цінним інструментом у розв'язанні низки проблем психічного здоров'я, зокрема тривоги, депресії, травми та залежності. Наприклад, гра може допомогти людям з тривожністю розвинути навички подолання симптомів, такі як глибоке дихання та усвідомленість, щоб впоратися з ними.

Також гру можна використовувати для дослідження та опрацювання травматичного досвіду, дозволяючи людям працювати зі своїми емоціями в безпечному, контрольованому середовищі.

Оскільки фахівці з психічного здоров'я продовжують досліджувати потенціал рольових ігор, таких як "Підземелля та дракони", в терапії, цілком ймовірно, що ми побачимо все більше людей, які отримують користь від цього інноваційного підходу до лікування психічного здоров'я.

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