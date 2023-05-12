Яскравіше Сонця в 2 трильйони разів. Виявлено найпотужніший космічний вибух із усіх відомих

Цей космічний вибух тривав цілих три роки, і він потужніший у 10 разів, ніж вибух будь-якої відомої наднової.

Вчені виявили найпотужніший і найяскравіший космічний вибух із усіх відомих на сьогоднішній день. "Вогняна куля", що з'явилася в результаті вибуху, за розмірами в 100 разів більша за нашу Сонячну систему. Ця вибухова подія, як вважають вчені, пов'язана з поглинанням речовини надмасивною чорною дірою на відстані 8 млрд світлових років від нас, пише The Guardian.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами астрономів, космічний вибух, названий AT2021lwx, тривав цілих три роки, і його яскравість перевищувала в 10 разів яскравість усіх відомих вибухів наднових. Ці вибухові події з'являються, коли вмирають старі зірки, але вони тривають лише кілька місяців.

Ще в 2020 році астрономи в Паломарській обсерваторії, США, які проводили спостереження за космосом у пошуках нових наднових, виявили на перший погляд нічим не примітний спалах світла. Протягом року яскравість спалаху збільшувалася, і астрономи зрозуміли, що сталося щось дуже незвичайне. Виявилося, що це дуже рідкісна подія та, до того ж, це найпотужніший космічний вибух за всю історію спостережень за космосом.

Результати наступних спостережень привели астрономів до висновку, що це все ж таки може бути дуже сильний вибух наднової, але розрахунки показали, що вибух був у 10 разів яскравіший за будь-яку відому наднову, тому спостереження були продовжені. Тільки через три роки вчені нарешті з'ясували, що ж сталося насправді в космосі на відстані 8 млрд світлових років від нас.

Вчені дійшли висновку, що вибух був викликаний поглинанням надмасивною чорною дірою величезної хмари з газу. За словами Філіпа Уайзмана з Саутгемтонського університету, Велика Британія, газова хмара, яка була в 1000 разів більша за Сонце, підлетіла надто близько до чорної діри, і та її притягла до себе, щоб знищити.

Вчені дійшли висновку, що вибух був викликаний поглинанням надмасивною чорною дірою величезної хмари з газу Фото: The Guardian

Автори дослідження вважають, що ця величезна хмара з газу могла з'явитися в результаті зіткнення двох галактик і перемістилася ближче до центру однієї з них. Після цього вона почала кружляти навколо чорної діри, але що саме вплинуло на те, що хмара підлетіла надто близько до чорного монстра, поки залишається загадкою.

За словами вчених, коли почалося поглинання газової хмари, воно нагрілося до величезної температури і стався вибух із виділенням великої кількості тепла та випромінювання. Астрономи вважають, що "вогненна куля", що утворилася, за розмірами в 100 разів більша за нашу Сонячну систему, а яскравість цього вибуху перевищує яскравість Сонця в 2 трлн разів. За всі три роки, протягом яких тривав вибух, виділилося у 100 разів більше енергії, ніж могло б виділити Сонце за 10 млрд років. Тобто, майже за все своє життя.

У той же час астрономи вказують на те, що космічний вибух AT2021lwx був не найяскравішою відомою подією в космосі. Минулого року астрономи виявили гамма-спалах під назвою GRB 221009A, джерело якого розташоване на відстані 2,4 млрд світлових років від нас. Цей викид енергії і випромінювання тривав кілька годин, але за потужністю він звичайно поступається вибуху AT2021lwx, який тривав цілих три роки.

Автори дослідження кажуть, що вони продовжуватимуть подальші спостереження за цією надмасивною чорною дірою, щоб остаточно підтвердити свої нинішні висновки. До речі, важливо відзначити, що яскравість даного космічного вибуху можна порівняти лише з рівнем виділення світла найяскравіших об'єктів у Всесвіті – квазарів. Вони теж нерозривно пов'язані з діяльністю надмасивних чорних дір.

Раніше Фокус писав, що космічний телескоп Вебб виявив невідомі об'єкти навколо близької до нас зірки під назвою Фомальгаут.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили унікальний вибух кілонової та змогли з'ясувати, що він має ідеальну форму. При цьому цей вибух яскравіший у мільярди разів, ніж Сонце.