Мільярди доларів даремно. NASA різко змінило завдання апарату, що полетів у глибокий космос

Після 17-річної подорожі на край Сонячної системи у космічного апарату "Нові горизонти" тепер буде нова мета. Вчені дуже незадоволені таким рішенням.

Космічний апарат "Нові горизонти" 17 років тому вирушив у космос для дослідження найдальших куточків Сонячної системи. Зараз він знаходиться приблизно в 50 разів далі, чим відстань від Сонця до Землі. Його прилади займаються збором даних про крижані об'єкти, розташовані в поясі Койпера, що може допомогти вченим дізнатися більше про історію формування Сонячної системи. Але тепер NASA вирішило змінити цілі його польоту, з дослідження найдальших загадкових об'єктів у нашій зірковій системі на вивчення геліосфери, тобто регіону куди долітають сонячні частки і зіштовхуються з міжзоряним середовищем. Вчені, які займаються місією апарату "Нові горизонти", дуже засмучені таким рішенням, пише Futurism.

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За словами Алана Стерна, головного дослідника місії "Нові горизонти", NASA витратило на цей проект майже мільярд доларів, щоб космічному апарату вдалося досягти пояса Койпера і вивчити об'єкти, що знаходяться в ньому.

Космічний апарат "Нові горизонти" 17 років тому вирушив у космос для дослідження найдальших куточків Сонячної системи Фото: NASA

"Це дуже дивно, ви витрачаєте мільярд доларів, щоб космічний апарат долетів до краю Сонячної системи, щоб дослідити об'єкти, які можуть розкрити таємниці її формування, а потім ухвалюєте рішення все змінити через 17 років", — каже Стерн.

За словами вченого, ще жоден космічний апарат ніколи не вивчав пояс Койпера і навряд чи подібна місія буде відправлена в цей регіон протягом найближчих десятиліть.

Космічний апарат "Нові горизонти" був запущений у 2006 році і зараз його місія триває вже 17 років та 3 місяці. Початкова мета апарату полягала у вивченні об'єктів, які ховаються на краю нашої Сонячної системи, і є загадкою для астрономів.

У 2015 році цей апарат був першим, який зміг наблизитися до Плутона. У 2019 році апарат підлетів до найдальшого об'єкта, який коли-небудь відвідували дослідницькі зонди – астероїда Аррокот, розміром 35 км, що знаходиться в поясі Койпера. Серед мільйонів астероїдів, які кружляють на краю Сонячної системи, "Нові горизонти" зумів вивчити 37.

У 2015 році цей апарат був першим, який зміг наблизитися до Плутона. Фото: NASA

Але в той же час космічний апарат також вивчає Сонце і навколишнє середовище, тобто геліосферу, яка є межею Сонячної системи.

"Ці різні види досліджень не заважають один одному. Немає причин скасовувати одну мету місії та зосередити апарат тільки на іншій меті. Він може продовжувати вивчати пояс Койпера та геліосферу одночасно", — каже Стерн.

Але в NASA вважають інакше, аргументуючи це тим, що апарат має недостатньо ресурсів для проведення ретельних спостережень за об'єктами в поясі Койпера, а тому мету його місії потрібно змінити тільки на вивчення Сонця і його навколишнього середовища. Принаймні саме на ці дослідження тепер виділятимуться гроші.

Але Стерн і його команда намагаються змусити NASA змінити своє рішення, хоча це поки що безрезультатно.

"Ми вважаємо, що припиняти дослідження поясу Койпера дуже недалекоглядно і передчасно. Це золота жила з погляду науки, адже тут можна знайти інформацію про ранні етапи існування Сонячної системи", — говорить Стерн.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найпотужніший космічний вибух із усіх відомих, яскравість якого в 2 трильйони разів більша, ніж у Сонця. Цей космічний вибух тривав цілих три роки, і він потужніший у 10 разів, ніж вибух будь-якої відомої наднової.

Також Фокус писав про те, що у NASA ухвалили рішення продовжити місію космічного апарату "Вояджер-2", який уже 45 років вивчає космос і залишив межі Сонячної системи.