Знімок на швидкості 11 тисяч км/год: зроблено унікальне фото апарату NASA біля Місяця (фото)

Космічний апарат Danuri, створений у Південній Кореї, пролетів поряд з апаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter і зробив незвичайні знімки.

Апарат Danuri використовував свою камеру ShadowCam, створену вченими з NASA, щоб зафіксувати на швидкості в 11 тисяч км/год, орбітальний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), що пролітає повз, і який належить NASA. В результаті вийшло дуже незвичайне зображення, пише Space.

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Американський космічний апарат LRO за допомогою своїх приладів займається дослідженнями Місяця вже 14 років. Він дуже близько підлітає до нашого супутника, щоб зробити зображення його поверхні. Іноді за допомогою своєї камери LRO також робив знімки інших подібних космічних апаратів як на орбіті Місяця, так і на його поверхні. Наприклад, йому вдалося сфотографувати китайський місяцехід "Юйту-2". Але на цей раз сам LRO став об'єктом зйомки для космічного апарату Danuri, створеного в Південній Кореї. Цей новачок на близькомісячній орбіті прибув до Місяця лише наприкінці минулого року.

Апарат Danuri використовував свою камеру ShadowCam, створену вченими з NASA, щоб зафіксувати на швидкості в 11 тисяч км/год, орбітальний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter, що пролітає повз. Фото: NASA

Серед його приладів особливо важливим є камера ShadowCam, створена вченими NASA, яка здатна робити знімки кратерів на Місяці, в які ніколи не потрапляє сонячне світло. Це стає можливим завдяки тому, що камера збирає світло, відбите від інших форм місячного рельєфу, а також світло, відбите від нашої планети, що має назву сяйво Землі. Фокус уже писав про те, що подібне явище українці зможуть спостерігати вже 21 травня.

Замість того, щоб робити знімки затінених кратерів на поверхні Місяця, Danuri зробив зображення залитого сонячним світлом апарату LRO. У момент зйомки обидва дослідні зонди знаходилися на відстані в 18 км один від одного і летіли зі швидкістю приблизно 11,4 тисячі км/год.

Замість того, щоб робити знімки затінених кратерів на поверхні Місяця, Danuri зробив зображення залитого сонячним світлом апарату LRO. Фото: NASA

Вчені з NASA підготувалися до такої зустрічі та змогли зробити так, щоб LRO розташовувався навпроти Danuri та щодо Сонця таким чином, щоб його сонячна батарея та задня частина були добре освітлені.

За словами вчених, через високу швидкість руху корейського апарату та часу витримки камери ShadowCam, LRO зазнав подвійної експозиції чотири рази на фінальному зображенні. Після того, як знімки були оброблені на Землі, тепер можна побачити чіткіший знімок LRO, на якому видно всі його головні особливості, включаючи сонячні панелі, сонячну батарею та антену.

Після того, як знімки були оброблені на Землі, тепер можна побачити чіткіший знімок LRO Фото: NASA

До речі, камера ShadowCam є удосконаленим аналогом головної камери апарата LRO. Але на борту південнокорейського апарату є інші потужні камери, за допомогою яких він робить приголомшливі знімки місячної поверхні. Наприклад, як уже писав Фокус, нещодавно вчені отримали докладні знімки відомих структур, які розташовані на невидимому із Землі боці Місяця.

Незабаром після свого прибуття на навколомісячну орбіту південнокорейський апарат зміг сфотографувати приголомшливий вигляд Землі з Місяця, як уже писав Фокус.

Що стосується нашої планети, то як уже писав Фокус, незабаром на Землі з'явиться нова геомагнітна буря, а також до планети летять одразу 5 астероїдів.