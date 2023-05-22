Джерело геомагнітних бурm. Нові знімки Сонця показують деталі його поверхні (фото)

Вчені отримали серію нових зображень Сонця, створених найпотужнішим сонячним телескопом у світі.

Вчені використали Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе, розташований на Гаваях, щоб отримати нові неймовірно детальні зображення поверхні Сонця. Зокрема, на знімках видно сонячні плями, що народжують спалахи і викиди плазми, конвективні осередки і нитки з плазми в атмосфері нашої зірки, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Здається, що поверхня Сонця однорідна і якщо подивитися на нашу зірку із Землі, то вона здається звичайною жовтою гарячою кулею із плазми. Але насправді на Сонці знаходиться дуже багато різних структур різного розміру, що мають різні властивості.

На Сонці знаходиться дуже багато різних структур різного розміру, що мають різні властивості Фото: NASA

Зрозуміти всі основні процеси, що відбуваються на Сонці, є ключовим завданням для астрономів, які досі не знають, що стоїть за виникненням тих чи інших сонячних явищ. Це важливо, адже Сонце впливає на космічну погоду, а ця погода впливає безпосередньо на нашу планету. А іноді цей вплив відчувається навіть людьми, адже в результаті геомагнітних бурь, створених потоками випромінювання та плазми, що відлетіли від Сонця, виникають проблеми з нашими технологіями.

Ця сонячна пляма має зразкову ширину в 30 тисяч км Фото: ScienceAlert

Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе лише на початку минулого року розпочав свою наукову діяльність, хоча до цього вчені кілька років проводили перевірку його роботи. Тепер найпотужніший у світі телескоп, що спостерігає за Сонцем, допомагає астрономам розкривати секрети нашої зірки.

На нових зображеннях Сонця крупним планом можна побачити, наприклад, сонячні плями. Це особливі, темніші регіони на зірці, які не є постійними. Саме у цих плямах з'являються сонячні спалахи та корональні викиди маси, що призводять до появи геомагнітних бурь різної потужності на Землі.

На нових зображеннях Сонця крупним планом можна побачити, наприклад, сонячні плями Фото: ScienceAlert

Сонячні плями починають з'являтися у більшій кількості приблизно у середині 11-річного сонячного циклу. У цей час на Сонці з'являється більше спалахів і більше викидів плазми, а це означає, що на Землі частіше виникають геомагнітні бурі. Цей пік активності Сонця називається сонячним максимумом, і він настане вже за 2 роки. Після цього активність Сонця піде на спад до наступного піку активності. Астрономи досі точно не знають, чому Сонце має таку періодичність своєї активності і як виникають сонячні плями.

На нових знімках ці плями видно з найвищою деталізацією, що дозволяє розрізнити окремі структурні елементи. Також на Сонці виникають схожі на сонячні плями регіони, які називають сонячними порами, і вони набагато менші. До речі, сонячні плями за розмірами часто перевищують розміри нашої планети, іноді вдесятеро.

Також на Сонці виникають схожі на сонячні плями регіони, які називають сонячними порами Фото: ScienceAlert

Також сонячний телескоп зробив зображення таких структур на Сонці як конвективні осередки. Вони знаходяться на поверхні Сонця, яка називається фотосферою, і роблять її схожою на поверхню кукурудзи. Кожен такий осередок, що складається з гарячої плазми, може досягати в ширину до 1600 км.

Також сонячний телескоп зробив зображення таких структур на Сонці, як конвективні осередки Фото: ScienceAlert

Над фотосферою знаходиться хромосфера, або атмосфера Сонця, де можна виявити тонкі нитки з плазми. Вони чимось схожі на волосся, але діаметр такого "волосся" становить від 200 до 450 км.

Над фотосферою знаходиться хромосфера, або атмосфера Сонця, де можна виявити тонкі нитки з плазми Фото: ScienceAlert

Вважається, що ці нитки з плазми виникають у фотосфері і відлітають нагору, хоча тривалість цього явища становить лише кілька хвилин. Поки що астрономи точно не знають, що стоїть за виникненням цих ниток з плазми, але їх з'являється дуже багато.

Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе знаходиться на вершині вулкана на другому за величиною острові Гаваїв – Мауї Фото: Wikipedia

Астрономи покладають великі надії на Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе, адже вони вважають, що за його допомогою можна розгадати деякі таємниці Сонця. Зокрема можна дізнатися, що є джерелом тих чи інших явищ, і що стоїть за формуванням різних структур на нашій зірці. І звичайно ж ученим дуже хочеться зрозуміти, чому Сонце має саме такий цикл своєї активності, що триває 11 років.

Минулого року астрономи вже показували чудові зображення поверхні Сонця, створені сонячним телескопом, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені попередили про можливу появу сильної геомагнітної бурі Землі. Справа в тому, що в одній із сонячних плям уже стався один із найпотужніших сонячних спалахів і це може продовжуватися і далі.