У дивній зірковій системі виявлено зірку з темної матерії: як це може бути

Нове дослідження припускає, що вперше було виявлено бозонну зірку.

Двоє астрономів із Чехії представили нове дослідження, яке ще не пройшло рецензування, де вони стверджують, що у дивній зірковій системі знаходиться зірка із темної матерії. Це перший випадок виявлення такої зірки, пише Live Science.

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Ще кілька років тому космічний телескоп Gaia виявив зірку, схожу на Сонце, яка обертається довкола невидимого об'єкта. Спочатку астрономи припустили, що, швидше за все, цим об'єктом є чорна діра. Але двоє вчених із Чехії вважають, що насправді це абсолютно новий тип зірки, що складається із темної матерії.

Сама зірка має 0,93 маси Сонця і складається приблизно з тих самих хімічних елементів. А ось її невидимий компаньйон, передбачувана чорна діра, лише в 11 разів більше за Сонце по масі. Зірка та її сусід обертаються навколо один одного на відстані приблизно 1,4 астрономічних одиниці. Приблизно на такій відстані знаходиться Марс від Сонця.

За словами вчених, теоретично супутником схожої на Сонце зірки могла бути чорна діра. Але ці об'єкти з'являються після руйнування величезних зірок і в такому разі сусідня зірка мала з'явитися майже в один і той же час із чорною дірою. Для того, щоб два об'єкти кружляли поряд протягом мільйонів років, потрібно дуже багато різних умов, які швидше за все не були виконані.

Тому автори нового дослідження і припустили, що сусідом схожої на Сонце зірки насправді є зірка, яку ще ніколи не знаходили і вона є новим типом таких об'єктів, бо складається з темної матерії.

Автори нового дослідження припустили, що сусідом схожої на Сонце зірки насправді є зірка, яку ще ніколи не знаходили і вона є новим типом таких об'єктів, тому що складається з темної матерії Фото: Daily Mail

Згідно з сучасними науковими уявленнями темна матерія є невидимою формою матерії, бо не взаємодіє зі світлом. Проте більшість маси кожної галактики складається саме з темної матерії. Одні вчені вважають, що вона поступово розподілена по галактикам, інші, що темна матерія збирається в грудки.

За словами авторів дослідження, темна матерія може бути новим видом такої частки, як бозон. Ці частки переносять фундаментальні взаємодії, чи основні сили природи, інших часток. Нагадуємо, що існує слабка, сильна, електромагнітна та гравітаційна взаємодія. До речі, фотон (частка світла) є бозоном, що переносить електромагнітну взаємодію. Поки що фізики знають про те, що існує лише кілька видів бозонів, але це не означає, що цих видів не може бути набагато більше.

За словами авторів дослідження, ці поки що невідомі види бозонів не переносять жодної взаємодії і, проте, наповнюють увесь Всесвіт. Але ці частки можуть збиратися в грудки розміром з великі зіркові системи або ж за розмірами нагадувати зірки. Саме такі гіпотетичні зірки, які ще ніхто ніколи не знаходив, одержали назву бозонні зірки.

Нове дослідження передбачає, що вперше було виявлено бозонну зірку Фото: Live Science

Згідно з дослідженням, виявити зірку, що складається з темної матерії, можна тільки завдяки впливу її гравітації на навколишнє середовище, наприклад, на сусідню звичайну зірку. Вчені вважають, що дані спостережень телескопа Gaia більше узгоджуються з тим, що біля схожої на Сонце зірки все ж таки знаходиться саме зірка з темної матерії, а не чорна діра.

Але ця теорія ще не пройшла експертної оцінки наукової спільноти. З іншого боку, самі автори вказують на те, що потрібно продовжити спостереження за дивною зірковою системою, щоб підтвердити їх висновки.

Фокус вже писав про те, який хімічний елемент можна вважати найважчим за масою у відомому нам Всесвіті. Хоча однозначні висновки зробити непросто.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що насправді чорні дірки можуть бути складками в тканині простору-часу і вони є не тим, чим ми припускаємо.